Rakuten TV amplia l'offerta con tre nuovi canali FAST firmati Sony Pictures

Rakuten TV ha ufficializzato l'espansione del proprio catalogo in Italia attraverso il lancio di tre nuovi canali FAST, accessibili agli utenti senza alcun costo aggiuntivo. La partnership strategica con Sony Pictures Entertainment permette di portare sugli schermi del pubblico italiano una selezione curata di produzioni televisive che hanno segnato la storia del piccolo schermo. La programmazione dei nuovi canali, prevista per le prossime settimane, vedrà l'introduzione di Serie da Ridere, un canale tematico interamente votato alla comicità che proporrà titoli di enorme successo internazionale come La Tata e Seinfeld. Il secondo ingresso, denominato Gli Imperdibili, offrirà un palinsesto ricco di serie cult, tra cui spiccano Charlie’s Angels e Sposati… con figli. Completa il trio di novità il canale Vita da Strega, che celebra l'omonima e indimenticabile sitcom degli anni '60 e '70 con uno spazio interamente dedicato alle avventure della protagonista.

L'operazione non si limita ai confini italiani, ma si inserisce in una più ampia manovra di crescita di Rakuten TV nel panorama europeo. Grazie al rafforzamento dell'accordo con Sony Pictures Entertainment, la piattaforma estende la propria offerta di intrattenimento in altri sette mercati chiave, tra cui Francia, Spagna, Regno Unito, Germania, Austria, Paesi Bassi e le regioni nordiche. Complessivamente, questo piano di sviluppo prevede l'attivazione di 20 nuovi canali FAST attraverso il continente, proponendo una varietà di contenuti che spazia dai grandi format di intrattenimento come Chi vuol esser milionario? fino a produzioni drammatiche di culto del calibro di Breaking Bad. Questo ampliamento conferma la strategia di Rakuten TV volta a consolidare il proprio ruolo di primo piano nel mercato dello streaming europeo, puntando sulla qualità e sulla nostalgia dei grandi classici televisivi per intercettare l'interesse di un pubblico sempre più vasto e diversificato.