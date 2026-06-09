Apple Intelligence: l'intelligenza artificiale si integra nel cuore dei dispositivi

Apple ha svelato l'ultima generazione di Apple Intelligence, un ecosistema tecnologico basato su una nuova architettura che inserisce il framework Apple Foundation Models direttamente nel cuore delle sue piattaforme. Sviluppata per potenziare l'utilità di iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods e Apple Vision Pro, la suite mette a disposizione funzionalità basate sulla descrizione in linguaggio naturale delle necessità dell'utente. La tecnologia, creata per operare nel massimo rispetto della riservatezza, supporta anche la nuova evoluzione di Siri AI e i relativi strumenti di scrittura e interazione visiva. Le innovazioni sono attualmente in fase di test per la community dei developer e faranno il loro debutto ufficiale per il pubblico a partire dal prossimo autunno.

L'applicazione Foto riceve un importante aggiornamento grazie a modelli d'immagine avanzati in grado di applicare modifiche strutturali senza alterare la natura dello scatto originale. Tra le novità spicca Spatial Reframing, una funzione derivata dai modelli spaziali del visore aziendale che permette di variare la prospettiva e l'inquadratura in tempo reale, generando nuovi contenuti coerenti solo nelle aree in cui la visuale è stata modificata. Lo strumento Extend consente invece di espandere i bordi delle immagini per raddrizzare l'orizzonte o modificare il formato senza tagliare elementi chiave, mentre l'opzione Ripulisci viene potenziata per rimuovere elementi di disturbo e riempire i vuoti in modo naturale anche nei contesti grafici complessi. Tutte le immagini ritoccate tramite l'intelligenza artificiale conterranno una filigrana SynthID invisibile per certificarne la manipolazione.

Notevoli cambiamenti interessano anche l'esperienza di navigazione web e la gestione delle credenziali. Il browser Safari introduce l'organizzazione automatica dei pannelli per argomento, raggruppando autonomamente le schede correlate (come quelle relative alla pianificazione di un viaggio) e aggiornandole durante le sessioni di ricerca. La nuova funzione Notify Me monitora le pagine web per conto dell'utente, inviando una notifica immediata qualora si verifichino variazioni di prezzo o di disponibilità di un prodotto. Inoltre, grazie a Describe an Extension, è possibile programmare estensioni personalizzate per Safari semplicemente descrivendone lo scopo. Sul fronte della sicurezza, l'applicazione Password compie un'evoluzione agentica: sfruttando l'azione combinata di Safari e dell'AI, il sistema è ora in grado di correggere e aggiornare automaticamente le password deboli o compromesse navigando in totale autonomia e sicurezza all'interno dei siti web degli account idonei.

La generazione di immagini si arricchisce con il nuovo Image Playground, che introduce la possibilità di creare illustrazioni in stile fotorealistico partendo da descrizioni testuali o modificando elementi esistenti tramite tocchi e sfioramenti. I contenuti generati, anch'essi protetti da filigrana SynthID, possono essere utilizzati non solo all'interno dell'app Messaggi, ma anche per concepire Poster di contatto personalizzati o sfondi dedicati alla schermata di blocco, adattando il formato in modalità orizzontale o verticale a seconda del progetto.

L'efficienza operativa si estende alla gestione delle comunicazioni e della domotica attraverso strumenti mirati:

Messaggi e Mail : la piattaforma analizza il contesto dei dialoghi per suggerire la creazione immediata di note e promemoria, o per rintracciare immagini specifiche nella galleria analizzando volti e luoghi. La funzione Risposta veloce si adegua invece allo stile di scrittura abituale dell'utente.

Telefono e Calendario : grazie a Call Context , l'app Telefono individua on-device codici di conferma o numeri di prenotazione utili (come quelli di un volo aereo) presenti in Mail nel momento in cui si contatta un'azienda. L'app Calendario permette invece l'inserimento di eventi tramite descrizioni in linguaggio naturale, identificando autonomamente luoghi e contatti.

Comandi rapidi : la funzione Describe a Shortcut abbatte le barriere di programmazione, traducendo le istruzioni verbali dell'utente in flussi di automazione complessi, come l'organizzazione delle finestre su iPad alla connessione della tastiera o la gestione delle luci di casa.

App Casa: il sistema accorpa le notifiche degli accessori legati a una stessa attività e genera descrizioni testuali per i video di sicurezza di HomeKit, consentendo ricerche rapide all'interno delle clip registrate dalle videocamere.

Apple Intelligence introduce significativi miglioramenti anche nell'ambito dell'accessibilità. Lo strumento VoiceOver aumenta il livello di dettaglio nella descrizione delle immagini e dell'ambiente circostante, integrandosi con l'app Lente e attivandosi tramite il tasto Azione di iPhone. Il Controllo vocale permette ora di governare i dispositivi descrivendo a parole i pulsanti sullo schermo, senza la necessità di ricordare etichette numeriche, mentre il Lettore accessibile ottimizza la sintesi e la traduzione di documenti testuali complessi. I miglioramenti di sistema includono inoltre correzioni grammaticali perfezionate, la localizzazione in lingua spagnola dell'assistente sportivo Workout Buddy su Apple Watch e una qualità superiore per le Genmoji.

L'intera infrastruttura poggia su modelli linguistici proprietari sviluppati in collaborazione con Google e i suoi modelli Gemini. Per garantire l'inviolabilità dei dati personali, l'architettura sfrutta una combinazione tra elaborazione locale on-device e il sistema Private Cloud Compute per le richieste destinate ai server. Questo protocollo estende gli standard di sicurezza del dispositivo direttamente nel cloud: i dati sensibili non vengono mai memorizzati né resi accessibili a soggetti esterni o alla stessa azienda produttrice, lasciando la conformità di queste misure costantemente verificabile da parte di team di ricerca indipendenti.