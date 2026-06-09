WWDC26: Apple svela la nuova generazione di Apple Intelligence, Siri AI e importanti ottimizzazioni software

In occasione dell'annuale Worldwide Developers Conference (WWDC26), Apple ha offerto un'ampia anteprima dei suoi prossimi aggiornamenti di sistema, che includeranno il debutto di iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, visionOS 27 e tvOS 27. Come illustrato da Craig Federighi, Senior Vice President of Software Engineering, la strategia aziendale si focalizza quest'anno sull'integrazione pervasiva dell'intelligenza artificiale nel cuore delle piattaforme e sul potenziamento della reattività dei dispositivi, introducendo al contempo evoluzioni cruciali per la tutela dei più piccoli e la personalizzazione dell'interfaccia utente.

Il debutto di Siri AI e l'ecosistema Apple Intelligence

Il pilastro tecnologico della conferenza è rappresentato dall'evoluzione di Apple Intelligence, che introduce un'architettura progettata per blindare la privacy dell'utente pur erogando funzioni predittive complesse. Questa tecnologia fa da base a Siri AI, una versione dell'assistente virtuale completamente riscritta per risultare più naturale nelle conversazioni e dotata di un'estesa conoscenza del mondo. Il sistema è in grado di decifrare i contenuti visualizzati sullo schermo e di interpretare il contesto personale, permettendo all'utente di effettuare ricerche mirate on-device tra messaggi, e-mail e foto. Tra le novità spicca un'applicazione Siri dedicata, la quale funge da hub centralizzato per riprendere o avviare chat e utilizza la sincronizzazione privata di iCloud per mantenere coerente la cronologia su tutti i dispositivi del marchio. L'ecosistema di intelligenza artificiale sblocca inoltre strumenti trasversali come lo Spatial Reframing per ottimizzare la composizione fotografica a posteriori, l'organizzazione automatica delle schede di Safari e le funzioni fotorealistiche di Image Playground.

Controlli parentali avanzati e tutela dei minori

La WWDC26 ha posto l'accento sulla gestione della vita digitale in ambito familiare. Attraverso la creazione assistita di un account per minori, i genitori possono applicare istantaneamente protezioni sistemiche calibrate sulla fascia d'età del figlio. Tramite il modulo Setup Assistant è possibile selezionare le singole applicazioni accessibili e monitorare i download futuri. Le funzioni dedicate alla sicurezza delle comunicazioni richiedono ora il consenso esplicito dei genitori per l'aggiunta di nuovi contatti su Messaggi, FaceTime e Telefono, e integrano algoritmi automatici in grado di intercettare e bloccare la condivisione di immagini esplicite, cruente o violente. Sul fronte della gestione del tempo, lo strumento Time Allowances consiglia tetti orari di utilizzo validati da esperti clinici e dello sviluppo infantile per le categorie social network, intrattenimento e giochi, mentre la funzione Schedules inibisce l'accesso alle piattaforme in orari specifici come quelli scolastici. Il tutto è monitorabile all'interno di una schermata di Tempo di utilizzo dotata di un design più grafico e immediato.

Prestazioni accelerate e personalizzazione grafica

Le release software del 2027 introducono corposi incrementi prestazionali per ottimizzare l'efficienza quotidiana. Stando ai dati diffusi, l'apertura delle applicazioni su iPhone e iPad risulta fino al 30% più veloce, il caricamento delle immagini post-scatto viene accelerato del 70% e lo scambio di file tramite AirDrop registra un incremento di velocità dell'80%. Su iPad, il trasferimento di documenti con unità di memoria esterne viene velocizzato fino a 5 volte, equiparando le prestazioni a quelle del Finder su Mac. Sono state inoltre riprogettate e rese più stabili le funzioni di ricerca in Spotlight, Mail e Foto, con l'introduzione in Mail di un sistema di classificazione inedito per evidenziare i messaggi più pertinenti.

Sotto il profilo estetico, il design del software riceve un aggiornamento con icone più nitide e una barra degli strumenti più uniforme su macOS. La novità di rilievo è rappresentata dal cursore inserito nelle impostazioni di sistema che consente di personalizzare l'aspetto di Liquid Glass, permettendo all'utente di scegliere una finitura che varia dall'ultra-trasparente al completamente colorato.

Altre novità in arrivo

Il pacchetto di aggiornamenti in arrivo il prossimo autunno include una serie di rifiniture mirate per i vari dispositivi aziendali:

Foto e Salute : gli album condivisi di iCloud supportano ora lo scambio di immagini ad alta risoluzione tra piattaforme differenti. L'app Salute introduce all'interno della sezione Monitoraggio ciclo il supporto specifico per la perimenopausa e la menopausa, inviando notifiche predittive in caso di irregolarità rilevate.

Apple Watch e AirPods : lo smartwatch introduce una griglia dinamica con cinque app suggerite dall'intelligenza artificiale, una rinnovata app Dov'è che unifica la ricerca di dispositivi, oggetti e persone, e un nuovo gesto di tocco per la Raccolta smart. Per gli auricolari AirPods debutta un equalizzatore personalizzabile, mentre i possessori di AirPods Pro 3 beneficiano di una versione potenziata di Apple GymKit per sincronizzare i dati di frequenza cardiaca tramite iPhone.

Vision Pro e Mappe: il visore per lo spatial computing ottiene una connessione Wi-Fi fino a 3 volte più veloce e dà la possibilità di convertire le foto panoramiche in scenari tridimensionali da utilizzare come Ambienti personali. Infine, l'applicazione Mappe ottimizza la modalità Flyover, combinando i rilievi aerei con l'intelligenza artificiale per generare mappe e viste dettagliate.