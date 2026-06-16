American Express: proposta di acquisizione per TheFork da 700 milioni di dollari

American Express ha annunciato ufficialmente la proposta di acquisizione di TheFork, una delle principali piattaforme online per la ricerca e la gestione delle prenotazioni di ristoranti in Europa, attualmente controllata da Tripadvisor. L’operazione, che prevede un corrispettivo di 700 milioni di dollari interamente in denaro, si configura come una mossa strategica per il colosso statunitense, volto a espandere in modo significativo la propria offerta nel settore della ristorazione all'interno del mercato europeo. Attraverso questa transazione, che si inserisce nel solco delle precedenti acquisizioni di Resy e Tock, American Express punta a estendere il proprio network a circa 75.000 ristoranti prenotabili, consolidando la propria posizione come leader nell'esperienza di consumo legata al mondo del food.

La visione alla base dell'accordo è quella di rafforzare il modello di Membership del gruppo, offrendo ai Titolari di Carta e ai consumatori nuove opportunità per scoprire e accedere a ristoranti particolarmente richiesti, supportando al contempo i partner della ristorazione nel far crescere il proprio business e ampliare la propria clientela. Come sottolineato da Rafa Marquez, President of International Card Services di American Express, la ristorazione rappresenta uno dei principali ambiti attraverso cui le persone entrano in contatto con il brand. L'obiettivo è quello di valorizzare il successo che TheFork ha costruito negli ultimi anni in Europa, dove la piattaforma mette già in contatto milioni di utenti con oltre 50.000 ristoranti in 11 Paesi, offrendo soluzioni tecnologiche all'avanguardia per la gestione delle attività operative e delle relazioni con i clienti.

Una volta perfezionata l'operazione, il cui completamento è previsto entro la fine del 2026 previa approvazione delle autorità competenti, TheFork continuerà a operare sotto la guida dell'attuale management. Questa continuità operativa garantirà che la piattaforma possa beneficiare della portata globale e delle risorse di supporto offerte da American Express, mantenendo al centro del proprio impegno quotidiano la creazione di valore per i ristoratori e la semplificazione delle esperienze gastronomiche per i consumatori di tutto il continente.