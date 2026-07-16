Il materasso diventa smart: la rivoluzione digitale di Rinaldi Group per il benessere e l’hospitality

Il concetto di riposo compie un balzo evolutivo grazie a Smart Mattress, un progetto innovativo nato dalla sinergia tra Rinaldi Group, il centro di innovazione digitale Cefriel e il contributo scientifico dell’Università di Salerno. L'iniziativa ridefinisce il ruolo del sistema letto, trasformandolo da semplice elemento d'arredo a una piattaforma intelligente in grado di raccogliere, analizzare e valorizzare dati preziosi. Attraverso l'integrazione di sensoristica avanzata e una piattaforma cloud dedicata, il materasso diventa un nodo connesso capace di monitorare in tempo reale il suo stato di usura, abilitando logiche di manutenzione predittiva che garantiscono un livello di comfort costante nel tempo.

L'idea nasce da una necessità industriale di Rinaldi Group: superare la percezione soggettiva del benessere per arrivare a un’analisi oggettiva delle performance. Dopo una fase iniziale di prototipazione complessa, che ha richiesto un delicato equilibrio tra integrazione tecnologica e comfort fisico, il progetto ha trovato il suo sbocco d'elezione nel settore dell'hospitality. In questo ambito, il materasso smette di essere solo un oggetto per diventare un vero e proprio parametro gestionale, capace di incidere direttamente sulla qualità del servizio offerto agli ospiti e sull'ottimizzazione dei costi operativi per le strutture alberghiere.

Il contributo di Cefriel è stato determinante per strutturare questa innovazione, progettando un’architettura che fonde armoniosamente hardware e servizi digitali in quello che viene definito un Next Generation Product. Parallelamente, il team dell'Università di Salerno ha curato la progettazione e la validazione del sistema di sensori, confermando l'importanza della collaborazione tra accademia e impresa per ridefinire gli standard di settore. Questa sinergia ha permesso di creare un prodotto capace di evolversi in servizio, in cui il valore non risiede più soltanto nella qualità dei materiali, ma nelle informazioni e nei modelli di gestione che è in grado di abilitare.

Il passaggio verso questo nuovo modello di business segna un cambiamento radicale per il settore, promuovendo una gestione degli asset ottimizzata e sostenibile. Grazie ai dati raccolti, le strutture ricettive possono pianificare con precisione gli interventi di manutenzione e sostituire i componenti solo quando necessario, riducendo gli sprechi e garantendo agli ospiti un'esperienza di riposo sempre all'altezza delle aspettative. Con il progetto Smart Mattress, Rinaldi Group non si limita a vendere un prodotto, ma abilita una nuova era della "bed-as-a-service", dove la salute, il benessere psico-fisico e l'efficienza gestionale convergono in un sistema unico e interconnesso.