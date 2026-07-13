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Cresce la minaccia del gruppo UAT-7810: Cisco Talos allerta sulla nuova rete di dispositivi compromessi

I criminali informatici stanno sfruttando un nuovo malware per prendere il controllo di router e dispositivi di rete, espandendo un'infrastruttura globale pronta a lanciare futuri attacchi.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 27/07/2026

Digital Life

Il panorama della cybersecurity globale affronta una nuova minaccia orchestrata dal gruppo di criminali informatici noto come UAT-7810, un'organizzazione che sta espandendo in modo aggressivo una rete globale di dispositivi compromessi. Secondo l'ultima analisi diffusa da Cisco Talos, la più importante realtà privata di intelligence per la sicurezza informatica, il gruppo ha introdotto un nuovo malware sofisticato, specificamente progettato per infiltrarsi all'interno di router e apparati di rete. L'obiettivo primario di questa operazione non è immediato, bensì strategico: gli hacker mirano a costruire un'infrastruttura solida e resiliente che funga da piattaforma di supporto per condurre o facilitare attacchi informatici su larga scala in futuro.

La tecnica utilizzata dal gruppo si concentra in modo particolare su sistemi che presentano vulnerabilità note o che sono sprovvisti delle necessarie misure di protezione, sfruttando dispositivi che non sono stati aggiornati correttamente dagli utenti. Questa modalità operativa permette a UAT-7810 di ampliare costantemente la propria capacità d'azione, rendendo la rete di dispositivi infetti sempre più complessa e difficile da contrastare. Il fatto che il malware sia stato creato proprio per prendere il controllo diretto dei nodi di rete sottolinea quanto sia critica la posizione di questi strumenti, spesso sottovalutati in termini di sicurezza rispetto ai comuni computer o server.

Di fronte a questa evoluzione delle minacce, la protezione degli apparati di rete diventa un pilastro fondamentale della strategia di difesa aziendale e domestica. Gli esperti di Cisco Talos raccomandano con urgenza di adottare pratiche di sicurezza rigorose, che includono il mantenimento dei router costantemente aggiornati e l'applicazione tempestiva di tutte le patch di sicurezza rilasciate dai produttori. Oltre a queste misure preventive, risulta essenziale il monitoraggio costante di eventuali attività anomale all'interno della rete, un'azione che può fare la differenza nel ridurre drasticamente il rischio di compromissione e impedire che i propri dispositivi vengano reclutati all'interno di botnet malevole, trasformandosi involontariamente in complici di campagne di attacco globali.



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