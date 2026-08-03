Meta lancia "Seller", la nuova applicazione dedicata ai venditori di Facebook Marketplace

In concomitanza con il decimo anniversario di Facebook Marketplace, che oggi registra la pubblicazione globale di oltre 430 milioni di articoli ogni mese, Meta ha annunciato il lancio ufficiale di Seller, una nuova applicazione autonoma interamente progettata per i venditori più attivi della piattaforma. Disponibile inizialmente sull'App Store per gli utenti maggiorenni negli Stati Uniti, con test in corso per una futura esperienza web, la nuova applicazione fornisce uno spazio di lavoro dedicato in cui gestire, organizzare e far crescere il proprio business. Il sistema si sincronizza perfettamente con il profilo Marketplace esistente, trasferendo automaticamente inserzioni, messaggi e cronologia delle vendite passate, in modo che qualsiasi contenuto creato all'interno della app appaia immediatamente visibile agli acquirenti sulla piattaforma principale.

L'applicazione introduce strumenti avanzati focalizzati sulla produttività e sull'efficienza operativa, a partire dalla creazione rapida delle inserzioni basata sull'intelligenza artificiale. Caricando semplicemente le foto dei prodotti, Meta AI provvede a compilare in automatico i dettagli essenziali come il titolo, la descrizione, la categoria e una proposta di prezzo mirata, supportando inoltre la funzionalità di caricamento massivo per pubblicare più oggetti in simultanea. La schermata principale, denominata Seller home, funge da centro di controllo personalizzato per monitorare le priorità quotidiane, evidenziando gli articoli da spedire, i messaggi dei compratori in attesa di riscontro o le inserzioni da riprezzare, il tutto affiancato da una panoramica immediata delle performance commerciali.

Per ottimizzare la comunicazione e il controllo dell'inventario, la piattaforma integra una casella di posta unificata che raccoglie tutte le conversazioni con gli acquirenti ordinandole per singolo articolo, consentendo di visualizzare chiaramente ogni interazione legata a uno specifico prodotto. A completare l'offerta vi sono gli strumenti di analisi delle prestazioni, che offrono dati dettagliati su visualizzazioni, clic, thread di messaggi e inserzioni vendute per consentire ai venditori di definire prezzi competitivi e prendere decisioni strategiche più consapevoli. Questo importante debutto rappresenta soltanto l'inizio di un percorso evolutivo che continuerà a svilupparsi grazie ai feedback costanti della community di venditori.