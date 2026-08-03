Milano Serravalle sperimenta i droni per il monitoraggio del traffico in tempo reale sull'Autostrada A7

Milano Serravalle Milano Tangenziali ha avviato una fase sperimentale di monitoraggio del traffico in tempo reale tramite l'impiego di droni, integrando il proprio piano di digitalizzazione per incrementare i livelli di sicurezza della rete e supportare il personale operativo nella gestione degli eventi critici. Il servizio, della durata di sei mesi, coinvolge due droni pilotati da remoto e gestiti direttamente dal Centro di Controllo del Traffico, posizionati strategicamente lungo l’Autostrada A7 in prossimità della Barriera di Milano Ovest e a copertura del raccordo autostradale di Bereguardo - Pavia.

Grazie all'installazione di apposite stazioni automatizzate, denominate "nidi", i velivoli possono essere ricaricati e fatti decollare sia per attività di controllo periodico pianificato sia in modalità on demand in risposta a situazioni di emergenza, come incidenti, congestioni, incendi o ostacoli sulla carreggiata. La sperimentazione prende il via in un periodo di traffico particolarmente intenso legato all'esodo estivo, un fattore cruciale se si considera che negli ultimi dodici mesi il Centro di Controllo ha gestito circa 18.000 eventi su una rete che nel 2025 ha registrato circa 41 milioni di transiti. Al termine del periodo di prova, a partire dal primo trimestre del 2027, è previsto l'avvio a regime della flotta con l'aggiunta di altri due velivoli.

Le operazioni di volo si svolgono in modalità BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) tramite il Drone Control Center presidiato da piloti certificati, operando a una quota massima di 120 metri dal suolo e garantendo una copertura di 16 ore consecutive al giorno, sette giorni su sette. Dal momento della richiesta, il drone è in grado di decollare in circa 100 secondi, offrendo un riscontro visivo immediato dall'alto. Questa tecnologia innovativa consente di incrementare il monitoraggio fino al 50%, offrendo una visione capillare e dettagliata che si traduce in interventi più rapidi ed efficaci, a tutto vantaggio della fluidità della viabilità e della sicurezza degli utenti e degli operatori autostradali.