Il mercato degli smartphone in Medio Oriente cala del 19% nel secondo trimestre del 2026

Il mercato degli smartphone in Medio Oriente (esclusa la Turchia) ha registrato una contrazione del 19% su base annua nel secondo trimestre del 2026, scendendo a 10,6 milioni di unità spedite e segnando il calo più marcato dal quarto trimestre del 2025. Questa flessione è il risultato di una deliberata ricalibrazione strategica da parte dei produttori, i quali, pressati dall'aumento dei costi dei componenti, dai vincoli di catena di approvvigionamento e dalle incertezze geopolitiche, hanno scelto di privilegiare la redditività e il valore rispetto ai volumi di vendita puri, mentre i rivenditori hanno adottato strategie di inventario più prudenti a causa del calo della fiducia dei consumatori. La transizione verso una forte strategia di premiumization ha modificato profondamente le dinamiche del mercato regionale, penalizzando i dispositivi di fascia bassa e premiando i segmenti medio-alti. Le spedizioni di smartphone con prezzo inferiore a 200 dollari sono crollate del 42% rispetto al secondo trimestre del 2025, colpendo in modo particolare i mercati più esposti a questa categoria come l'Iraq, dove i volumi sono diminuiti del 36%.

Al contrario, la fascia media è diventata il pilastro strategico per gli OEM, che hanno scelto di mantenere specifiche avanzate in termini di memorie, storage, fotocamere, batterie e capacità di intelligenza artificiale senza compromettere la qualità. I dispositivi di prezzo superiore a 300 dollari hanno registrato una crescita del 16% anno su anno, con i modelli dotati di 256 GB di spazio di archiviazione che hanno rappresentato ben il 55% delle spedizioni, testimoniando come i produttori stiano innalzando le aspettative di base dei consumatori. Anche il segmento premium ha mostrato una notevole resilienza, con i dispositivi superiori a 800 dollari che hanno raggiunto 1,9 milioni di unità, stabilendo il volume più alto mai registrato in un secondo trimestre nella regione grazie alla forte popolarità di Apple. Mercati come gli Emirati Arabi Uniti, che hanno limitato il calo al 7% grazie a ecosistemi retail avanzati e finanziamenti rateali, e il Qatar, che ha segnato una crescita del 2% grazie a condizioni economiche stabili, si sono dimostrati particolarmente ricettivi verso queste politiche di valorizzazione. L'effetto combinato di queste dinamiche ha spinto il prezzo medio di vendita (ASP) a un livello record di 448 dollari, in aumento del 25% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Analizzando le performance dei singoli produttori, Samsung ha mantenuto la leadership di mercato con una quota del 39%, nonostante una flessione del 7% nelle spedizioni, bilanciando i volumi della popolare serie Galaxy A con i modelli della gamma Galaxy S26 orientati alla protezione dei margini. HONOR ha consolidato la sua posizione di secondo vendor nella regione registrando una crescita del 2%. Di contro, TRANSSION e Xiaomi hanno dovuto affrontare forti difficoltà a causa delle pressioni sui prezzi e della ridotta capacità di spesa dei consumatori entry-level, registrando rispettivamente cali del 40% e del 50% nelle spedizioni a causa della limitata flessibilità nell'assorbire l'inflazione dei componenti. Dal canto suo, Apple ha segnato un incremento dell'1% rispetto al secondo trimestre del 2025, beneficiando della resilienza della domanda di fascia alta e della forza del proprio ecosistema per isolarsi dalle pressioni generali del mercato.