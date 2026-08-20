Calcio in TV, stangata sui mensili (+9,5%): tifosi italiani pronti a spendere fino a 984 euro

Con l'imminente fischio d'inizio del campionato di Serie A 2026/2027, i tifosi italiani sono chiamati a fare i conti con i costi delle piattaforme Pay TV. Secondo l'analisi condotta da Facile.it, per seguire interamente la propria squadra del cuore, includendo sia il campionato nazionale che la Champions League, la spesa stimata oscilla tra i 669 euro per l'abbonamento annuale e i 984 euro per quello mensile. Il mercato mostra un trend divergente: le tariffe mensili hanno subito un aumento del 9,5%, mentre le formule annuali hanno registrato un calo del 6%, confermandosi la scelta più strategica per chi intende seguire l'intera stagione sportiva senza interruzioni e con un occhio al risparmio.

La spesa finale dipende strettamente dalle competizioni disputate dalla propria squadra. Per chi desidera seguire solo la Serie A, i costi si riducono notevolmente, attestandosi a 564 euro su base mensile o 379 euro per l'annuale. La situazione cambia per le squadre impegnate nelle competizioni europee: i tifosi di Inter, Napoli, Roma e Como, che parteciperanno alla Champions League, dovranno sostenere l'esborso massimo previsto, mentre chi tifa per Milan, Juventus o Atalanta - impegnate in Europa League e Conference League - può pianificare un budget leggermente inferiore, arrivando a un massimo di 924 euro per la soluzione mensile o 619 euro per quella annuale.

Confrontando il panorama italiano con quello europeo, emerge che gli appassionati residenti in Italia restano tra i più fortunati del continente. La maglia nera spetta alla Spagna, dove seguire LaLiga e le coppe europee richiede un investimento di quasi 1.400 euro all'anno, nonostante il vantaggio di poter accedere a tutti i contenuti tramite un unico abbonamento. Anche il Regno Unito e la Germania presentano costi superiori rispetto all'Italia, rispettivamente con oltre 900 euro e 864 euro annui, mentre la Francia si conferma la nazione più economica con una spesa di soli 600 euro.

Gli esperti di Facile.it suggeriscono ai tifosi di valutare attentamente le proprie abitudini, sottolineando che, sebbene la formula mensile offra la flessibilità di disdire in qualsiasi momento, il costo complessivo su dodici mesi risulta decisamente più elevato. Il consiglio fondamentale rimane quello di confrontare le offerte dei diversi operatori per identificare il mix di abbonamenti più efficiente, in grado di conciliare la passione sportiva con la sostenibilità del bilancio familiare.