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Apple prepara il lancio dei nuovi AirPods con fotocamera: le tracce scoperte in macOS

Un video nascosto nell'ultimo aggiornamento del sistema operativo svela le funzioni di Visual Intelligence e l'integrazione avanzata con Siri per analizzare il mondo circostante.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 21/08/2026

Digital Life

L'ecosistema di Apple si prepara a una vera e propria rivoluzione nel campo dei dispositivi indossabili grazie a una novità emersa direttamente dalle linee di codice e dai file multimediali dell'ultima versione preliminare di macOS 26.7 RC. Secondo quanto riportato da MacRumors, all'interno del sistema operativo si celerebbe un video dimostrativo che svela in anteprima l'arrivo dei tanto attesi AirPods con fotocamera integrata, confermando che la multinazionale di Cupertino è ormai nelle fasi avanzate di preparazione dei materiali promozionali.

Nel filmato trapelato, un utente viene immortalato mentre mostra un libro interagendo con Siri attraverso l'uso di informazioni visive in tempo reale. La voce fuori campo illustra chiaramente le potenzialità della tecnologia, sottolineando come grazie a Visual Intelligence il mondo circostante diventi analizzabile e memorizzabile semplicemente chiedendo all'assistente vocale di salvare gli elementi di interesse per un secondo momento. Le stringhe di codice individuate nel software rivelano inoltre la presenza di specifici sistemi di avviso, capaci di segnalare all'utente se i capelli o altri elementi fisici stanno coprendo accidentalmente l'obiettivo della fotocamera.

Queste indiscrezioni trovano pieno riscontro nei precedenti rapporti di Bloomberg, secondo cui i nuovi auricolari condivideranno un design affine agli AirPods Pro 3, pur introducendo uno stelo leggermente allungato e un indicatore LED destinato a segnalare chiaramente quando i dati visivi vengono inviati al cloud. Sulla scia di dispositivi simili già presenti sul mercato come gli occhiali smart di Meta e Ray-Ban, Apple punta a integrare l'intelligenza artificiale e la percezione visiva direttamente nei dispositivi audio quotidiani, anticipando il futuro lancio di veri e propri occhiali intelligenti. Dopo le prime ipotesi che collocavano l'uscita nella prima metà del 2026, l'atteso debutto commerciale è ora previsto in concomitanza con il rilascio della nuova generazione di Siri e dei relativi aggiornamenti software autunnali.



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