DAZN e Fantacalcio consolidano la partnership: arrivano nuove offerte integrate e il format TV "Fantacalcio Night"

L’ecosistema dell’intrattenimento calcistico italiano si arricchisce di nuove sinergie grazie al consolidamento della partnership tra DAZN e Fantacalcio in vista della nuova stagione di Serie A Enilive. Dopo il successo del progetto legato ai Mondiali, le due realtà di riferimento nel panorama nazionale hanno deciso di ampliare la collaborazione integrando offerta commerciale, tecnologia e contenuti editoriali per accompagnare i tifosi prima, durante e dopo i match. La novità più immediata riguarda l'aspetto economico e di fruizione: sottoscrivendo l'abbonamento DAZN Full Mobile al costo di 19,99 euro al mese direttamente dall'app di Fantacalcio, gli utenti avranno incluso gratuitamente l'accesso alla versione Premium di Leghe Fantacalcio, azzerando la necessità di gestire abbonamenti separati e facilitando il passaggio tra la visione della partita e la gestione strategica della propria squadra.

L’offerta di intrattenimento si arricchirà inoltre di un nuovissimo format televisivo intitolato Fantacalcio Night. A partire dalla terza giornata di campionato, il programma andrà in onda ogni venerdì alle ore 19:00 su DAZN, offrendo analisi approfondite, consigli mirati e collegamenti in tempo reale con gli esperti per guidare gli appassionati verso le scelte migliori. La conduzione sarà affidata a Tommaso Turci ed Eleonora Incardona, affiancati a rotazione dagli opinionisti Dario Marcolin ed Emanuele Giaccherini, con la prima parte della trasmissione fruibile anche in modalità gratuita. L'esperienza dei fantallenatori diventerà ancora più interattiva grazie alla futura integrazione dei voti in tempo reale di Fantacalcio direttamente sulla piattaforma DAZN, unendo in un'unica soluzione lo spettacolo del campo e le emozioni del celebre gioco per fare del tifoso il vero protagonista assoluto dell'evento sportivo.