Amazon Prime Air espande il servizio di consegna con droni a quasi 500 città Usa entro la fine del 2026

L'innovativo servizio di consegna tramite droni di Amazon, denominato Prime Air, si appresta a vivere una fase di straordinaria espansione, con l'obiettivo di raggiungere quasi 500 città e paesi negli Stati Uniti entro la fine del 2026. Questo ambizioso traguardo rappresenta un incremento di sei volte rispetto all'attuale perimetro operativo, portando la tecnologia di volo autonomo a disposizione di decine di milioni di clienti in tutto il Paese e confermando la leadership del colosso dell'e-commerce nella logistica avanzata.

Attualmente attivo in undici località distribuite in sette Stati americani – tra cui Arizona, Florida, Kansas, Louisiana, Michigan, Nebraska e Texas – il servizio consente di ricevere una vasta gamma di prodotti direttamente a casa in appena trenta minuti. Nel catalogo disponibile per il trasporto aereo rientrano milioni di articoli, che spaziano dai generi alimentari freschi ai prodotti di elettronica, dai cosmetici ai medicinali fino ai beni per la casa, proposti ai consueti prezzi convenienti di Amazon.

Il successo dell'iniziativa si fonda su un'infrastruttura tecnologica all'avanguardia, che include l'avanzato sistema di rilevamento ed evitamento ostacoli, capace di consentire ai droni di monitorare lo spazio aereo in autonomia e prendere decisioni di sicurezza in tempo reale. Dopo aver già completato centinaia di migliaia di consegne nel corso dell'anno, Amazon ha annunciato l'imminente avvio delle operazioni in nuove aree metropolitane strategiche come Chicago, Atlanta, Cleveland, Syracuse e Boise, consolidando ulteriormente una rete logistica destinata a ridefinire gli standard futuri dello shopping online.