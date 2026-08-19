Polaroid e Pokémon festeggiano 30 anni con una straordinaria collaborazione in edizione limitata

In occasione del trentesimo anniversario del franchise, l'iconico marchio di fotografia istantanea Polaroid e il celebre universo dei Pokémon hanno unito le forze per dare vita alla collaborazione più grande e ambiziosa di sempre. Questa partnership esclusiva si traduce in una gamma composta da nove pezzi unici in edizione limitata, pensata appositamente per incoraggiare sia i fan di vecchia data che i più giovani a riscoprire la gioia tattile e analogica dello scatto istantaneo.

La collezione è guidata da tre modelli speciali di fotocamere, a partire dalla Polaroid Now Generation 3 in edizione Pokémon, caratterizzata da un'estetica che richiama fedelmente l'inconfondibile Poké Ball e proposta al prezzo di centotrentanove dollari e novantanove centesimi. A questa si affiancano due versioni della Polaroid Go Generation 3, vendute a novantanove dollari e novantanove centesimi ciascuna: una dedicata all'amato Pikachu in tonalità giallo brillante con un laccetto da polso a forma di coda saettante, e l'altra ispirata a Sylveon, rifinita con delicate sfumature pastello rosa e bianche.

L'esperienza di scatto viene completata da speciali pacchetti di pellicole dedicate, tra cui i rullini Color i-Type e i formati Go Double Pack, arricchiti da cornici personalizzate e dark slide che ritraggono vari personaggi popolari come Bulbasaur, Charmander e Gengar. L'offerta si arricchisce ulteriormente con accessori ludici e funzionali, come custodie protettive, mini album fotografici e tracolle coordinate. La collezione completa sarà disponibile in quantità limitate, con l'apertura dei preordini fissata per il 25 agosto sul sito ufficiale e sul Pokémon Center, mentre il lancio globale ufficiale avverrà il 5 ottobre.