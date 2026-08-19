Rumors: TikTok sperimenta pagamenti peer-to-peer tramite i messaggi diretti

Il colosso dei social media TikTok sta muovendo passi concreti verso il settore dei servizi finanziari, esplorando l'introduzione di una funzione di pagamento peer-to-peer (P2P) gestita direttamente all'interno dei messaggi diretti. Secondo quanto emerso da un recente rapporto di Bloomberg, alcune stringhe di codice nascoste nell'ultima versione dell'applicazione per iPhone negli Stati Uniti rivelano lo sviluppo di un sistema che permetterebbe agli utenti di scambiarsi denaro in modo semplice e immediato. Questa nuova opzione poggerebbe sull'infrastruttura di TikTok Pay, un ecosistema di pagamento già attivo in Sud-est asiatico per la gestione degli acquisti tramite TikTok Shop.

Entrando nel dettaglio delle specifiche tecniche individuate nel codice, il funzionamento della novità ricalcherebbe quello di piattaforme consolidate come Venmo, consentendo a chi invia il denaro di accompagnare la transazione con un messaggio personalizzato, mentre il destinatario avrebbe a disposizione un pratico pulsante per "toccare per accettare" l'importo ricevuto. Nonostante l'inequivocabile presenza di questi riferimenti nel software, i rappresentanti di TikTok hanno precisato che la funzione non è attualmente in fase di test pubblico, suggerendo che il progetto si trovi ancora in una fase preliminare di sviluppo e lasciando quindi incerti i tempi e le modalità di un eventuale lancio ufficiale.

Questa iniziativa conferma la progressiva trasformazione di TikTok in una piattaforma polifunzionale, capace di spingersi ben oltre i confini dell'intrattenimento digitale attraverso l'aggiunta di strumenti di ricerca avanzata, e-commerce, mappe di scoperta locale, prenotazioni alberghiere e videogiochi. Una tendenza all'espansione finanziaria già emersa nei mesi scorsi con la richiesta presentata alla banca centrale del Brasile per operare come società di tecnologia finanziaria nel settore dei prestiti e dei pagamenti. Introducendo i trasferimenti di denaro tra utenti, l'azienda si prepara a sfidare direttamente colossi del mercato come Venmo, Zelle e X Money, la soluzione di pagamento recentemente lanciata dalla piattaforma X.