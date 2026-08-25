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La rivoluzione di Motorola: sui prossimi modelli top arriverà il supporto a GrapheneOS

La celebre versione di Android orientata alla privacy e alla sicurezza arriverà sui dispositivi di punta del marchio, segnando una partnership strategica che comprenderà anche i modelli pieghevoli Razr.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 28/08/2026

Digital Life

GrapheneOS, il sistema operativo basato su Android privo dei servizi Google ma capace di eseguire le normali applicazioni garantendo al contempo un livello di sicurezza avanzata, ha avviato i lavori per estendere il proprio supporto ufficiale ai futuri dispositivi Motorola. Gli smartphone arriveranno sul mercato con l'interfaccia standard del produttore, ma offriranno agli utenti la possibilità di passare a GrapheneOS grazie a una stretta cooperazione tra gli sviluppatori del progetto e l'azienda. Questa novità interesserà i top di gamma Motorola del 2027, a partire da un dispositivo tradizionale non pieghevole considerato l'erede dell'attuale Signature, a cui seguiranno successivamente i modelli di nuova generazione Razr Fold e Razr Ultra.

Tutti questi terminali saranno alimentati da chipset Snapdragon di fascia alta, scelti specificamente per le loro superiori prestazioni di calcolo e per la presenza di componenti isolate sul SoC in grado di soddisfare i rigorosi standard richiesti. I nuovi smartphone rispetteranno o supereranno i requisiti ufficiali imposti dal progetto, garantendo tra le altre cose sette anni di aggiornamenti regolari. Un aspetto particolarmente rilevante di questa collaborazione riguarda il coinvolgimento diretto di Motorola, la quale si sta occupando in prima persona di gran parte del lavoro di porting per adattare il sistema operativo ai propri dispositivi, aprendo così una nuova ed entusiasmante fase per la diffusione di una tecnologia mobile sempre più incentrata sulla protezione dei dati personali. 



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