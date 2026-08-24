Adobe Firefly entra nell'era del suono: arrivano i nuovi strumenti audio basati sull'IA

Adobe ha annunciato un importante ampliamento di Firefly, introducendo strumenti audio basati sull'intelligenza artificiale e pronti per la produzione, progettati specificamente per la creazione di musica, voiceover ed effetti sonori. L'aggiornamento risponde a un'esigenza fondamentale del settore creativo, evidenziata anche da una recente indagine del Berklee College of Music, secondo cui quasi quattro video creator su cinque pubblicano contenuti quotidiani o settimanali utilizzando sempre la musica, spesso considerata il punto in cui il flusso creativo tende a interrompersi. Le nuove funzioni audio riuniscono l'intero processo in un unico spazio di lavoro, consentendo ad artisti e professionisti di ottimizzare i tempi e concentrarsi sul risultato finale.

Tra le principali novità spiccano le funzionalità Generate Music, Generate Sound Effects e Generate Speech, testate approfonditamente dai creator durante la fase beta e ora aperte a tutti per un utilizzo commerciale sicuro in contesti che spaziano dai social media ai cortometraggi e ai podcast. La prima permette di generare brani originali con licenza universale, la seconda crea effetti audio perfettamente adattati alla scena, mentre la terza trasforma qualsiasi script in voiceover dal timbro naturale. A queste si affianca un Firefly AI Assistant notevolmente potenziato e ora disponibile per una prova gratuita con generazioni giornaliere, che integra strumenti di successo come Create Storyboard e Create Brand Kit per semplificare ulteriormente la gestione dei progetti.

L'evoluzione della piattaforma offre inoltre una maggiore libertà di scelta grazie all'introduzione di Gemini Omni Flash, che si aggiunge alle recenti integrazioni di Runway Aleph 2.0 e Kling 3.0 accanto ai modelli proprietari sviluppati da Adobe. Questa flessibilità permette ai professionisti di esplorare e selezionare il modello più adatto a ogni specifico progetto, consolidando Firefly come uno degli ecosistemi creativi basati sull'intelligenza artificiale più completi e versatili del panorama tecnologico attuale.