Call of Duty: Modern Warfare 4 punta sull'ecosistema Samsung

Samsung Electronics ha ufficializzato una partnership strategica esclusiva con Activision, diventando il partner ufficiale per TV, monitor, soundbar e speaker Wi-Fi del nuovo e attesissimo Call of Duty: Modern Warfare 4. Questa collaborazione di alto profilo unisce l'eccellenza dell'hardware Samsung con una delle serie sparatutto più celebri al mondo, ponendo l'accento sulla creazione di un'esperienza di gioco profondamente immersiva. Come sottolineato da Hun Lee, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung, l'obiettivo è sfruttare le tecnologie audio e video premium dell'azienda per offrire ai giocatori un modo inedito di vivere le intense battaglie di Modern Warfare 4 prima ancora del suo debutto sul mercato.

Dal punto di vista tecnico, il titolo beneficerà dell'integrazione di HDR10+ GAMING, una tecnologia all'avanguardia che garantisce una resa cromatica e un contrasto estremamente accurati, permettendo ai giocatori di apprezzare ogni dettaglio visivo nel pieno rispetto della visione creativa degli sviluppatori. Inoltre, per gli utenti più esigenti alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, Modern Warfare 4 supporterà ufficialmente il formato 32:9 super ultrawide, offrendo un campo visivo sensibilmente più ampio e una percezione spaziale superiore, caratteristiche che renderanno i monitor della linea Samsung Odyssey G9 lo strumento ideale per dominare il campo di battaglia con una fluidità senza precedenti.

L'attesa per il titolo, la cui uscita ufficiale è prevista per il prossimo 23 ottobre, verrà ingannata durante l'imminente Gamescom 2026 di Colonia, dove Samsung offrirà ai visitatori la possibilità di testare il gioco in anteprima assoluta su diverse postazioni equipaggiate con i monitor gaming Odyssey. Durante l'evento, oltre all'esperienza pratica con il gioco, l'azienda distribuirà a una selezione di visitatori i codici per la Vault Edition di Call of Duty: Modern Warfare 4 per la piattaforma Battle.net, consolidando ulteriormente il legame tra innovazione hardware e intrattenimento videoludico di nuova generazione.