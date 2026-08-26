Disponibile LibreOffice 26.8: super tipografia, supporto linguistico esteso e zero IA

The Document Foundation ha annunciato il rilascio ufficiale di LibreOffice 26.8, la nuova versione principale della celebre suite per ufficio libera e open source, disponibile per Windows, macOS e Linux in 120 lingue e frutto del lavoro corale di 206 contributori, di cui ben 155 volontari.

Il pilastro centrale di questa release è l'ampio supporto dedicato ai sistemi di scrittura del mondo. In Writer, il software riconosce ora automaticamente la direzione dei paragrafi, gestisce correttamente il testo bidirezionale e il ridimensionamento degli oggetti nei documenti da destra a sinistra (RTL) e nei layout CJK verticali. Allo stesso modo, Calc imposta automaticamente la direzione delle celle per i testi RTL, mentre l'editor di formule Math integra gli operatori per le scritture N'Ko e Adlam, utilizzate per le lingue mandinghe dell'Africa occidentale e per il fulani, confermando la missione della fondazione di supportare ogni lingua a prescindere da logiche puramente commerciali.

Sul fronte della qualità tipografica, Writer introduce il rivoluzionario Paragraph Composer, un algoritmo di impaginazione che distribuisce la spaziatura tra le parole sull'intero paragrafo anziché ottimizzare ogni riga separatamente, eliminando l'alternanza di righe compresse e rade tipica del testo giustificato tradizionale. A ciò si aggiunge il supporto nativo per le variazioni dei caratteri OpenType. Per quanto riguarda l'interoperabilità con i formati di Microsoft Office, LibreOffice Chart è ora in grado di preservare attraverso un ciclo completo di apertura e salvataggio i nuovi tipi di grafico OOXML – tra cui box plot, grafici a imbuto, di Pareto, a raggiera, ad albero e a cascata – mentre Calc introduce i campi calcolati nelle tabelle pivot e migliora la gestione dei file XLSX.

Una delle caratteristiche più distintive di LibreOffice 26.8 è la scelta di non includere alcuna funzione di intelligenza artificiale generativa. I documenti non vengono mai trasmessi a servizi remoti, nessun componente richiede una connessione di rete per funzionare e la suite non contiene pubblicità invasive, telemetria, abbonamenti o richieste di creazione di account. Per garantire la sostenibilità del progetto, nello Start Center comparirà occasionalmente un banner che invita a effettuare una donazione, ricordando che "usare LibreOffice non costa nulla, mantenerlo sì".

Per gli utenti in ambienti di produzione è disponibile la versione collaudata 26.2.5 (con la versione 26.2.6 in arrivo il 3 settembre 2026), mentre le organizzazioni che necessitano di installazioni su larga scala possono valutare le versioni enterprise offerte dalle aziende dell'ecosistema, dotate di SLA, supporto professionale e aggiornamenti di sicurezza garantiti a lungo termine.

LibreOffice 26.8 è disponibile su www.libreoffice.org/download.