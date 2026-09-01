Back to School con Google: Gemini gratuito e nuovi strumenti IA per gli studenti

In occasione della ripresa scolastica e accademica, Google ha annunciato il lancio di una nuova suite di strumenti basati sull'intelligenza artificiale e di un'importante iniziativa dedicata agli studenti idonei in Italia, che potranno beneficiare di dodici mesi senza costi di Google AI Plus, inclusi limiti di utilizzo aumentati, 400 GB di spazio di archiviazione su cloud e sconti dedicati sui piani Google AI Pro e YouTube Premium.

Per supportare l'apprendimento personalizzato e la padronanza di concetti complessi, l'ecosistema di Gemini si arricchisce di un nuovo hub di studio dedicato, uno spazio centrale pensato per organizzare i corsi e gestire i materiali didattici in modo ordinato. Integrati all'interno della piattaforma debuttano i nuovi notebook di studio interattivi, progettati per analizzare i punti di forza e le lacune di ciascuno tramite appositi quiz, generando automaticamente piani di studio brevi e personalizzati in base agli obiettivi specifici. Gli studenti possono inoltre esplorare simulazioni 3D interattive o utilizzare Gemini Live per discutere i materiali di studio, approfondire gli argomenti e prepararsi al meglio agli esami orali.

Innovazioni significative interessano anche la Ricerca Google, che integra strumenti avanzati per facilitare la comprensione scolastica attraverso visualizzazioni interattive generative, funzioni di quiz su qualsiasi materia e un'esperienza evoluta di Google Lens per semplificare i concetti più difficili. A completare l'offerta vi è l'integrazione dei notebook all'interno della modalità AI Mode, che consente di organizzare le fonti, sviluppare idee e gestire file personalizzati tra cui PDF, documenti e presentazioni per ottimizzare l'efficacia dello studio quotidiano.