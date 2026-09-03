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Fujifilm ed Google Photos lanciano il nuovo "Fujifilm for Google Photos Print Store"

La partnership ampliata affida a Fujifilm la gestione operativa della piattaforma di stampa, introducendo un catalogo prodotti rinnovato e un'esperienza utente ancora più integrata.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 15/09/2026

Digital Life

FUJIFILM Europe ha annunciato il lancio ufficiale di “Fujifilm for Google Photos Print Store”, un nuovo negozio online integrato nato per offrire prodotti fotografici fisici di alta qualità agli utenti di Google Photos. Attraverso questa partnership strategica ampliata, Fujifilm assume la guida e la responsabilità operativa della produzione di stampa fotografica della popolare piattaforma, curando direttamente la gestione dello store, l'assistenza clienti, il lifecycle marketing e un catalogo prodotti ampliato in stretta collaborazione con il colosso tecnologico americano.

Al debutto della nuova piattaforma, gli utenti potranno accedere in modo intuitivo e immediato allo store co-brandizzato direttamente dall'applicazione, sfruttando un'esperienza d'uso nativa e trasparente. La soluzione continua a valorizzare l'intelligenza artificiale di Google Photos per suggerire automaticamente le immagini più rilevanti e le occasioni di stampa personalizzate, consentendo di collegare istantaneamente i propri ricordi digitali senza la necessità di trasferimenti manuali complessi.

L'offerta si arricchisce notevolmente rispetto al passato, mettendo a disposizione una gamma diversificata di formati di stampa, cornici, decorazioni e articoli da regalo di livello professionale. Unendo gli oltre novant'anni di esperienza di Fujifilm nel settore dell'imaging con le avanzate capacità tecnologiche di Google, l'iniziativa mira a semplificare la trasformazione dei ricordi digitali in oggetti tangibili, garantendo standard qualitativi elevati sia per i clienti storici sia per i nuovi utenti della piattaforma in Europa e nel mondo.



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