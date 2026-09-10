iPhone Duo guiderà l'adozione di massa dei display pieghevoli secondo le stime GlobalData

A seguito dell'annuncio ufficiale dell'iPhone Duo, il primo smartphone pieghevole targato Apple presentato durante il consueto showcase di settembre, Amanda Mitchell, Senior Analyst di GlobalData, ha fornito una disamina sulle strategie del colosso di Cupertino. La mossa evidenzia l'intenzione di Apple di sfruttare la forza del proprio brand e la sterminata base di utenti fedeli per compiere un passaggio storico: trasformare il settore dei foldable da mercato di nicchia a fenomeno di massa, facendo percepire il loro costo elevato come una nuova normalità.

Il debutto ritardato ha consentito ad Apple di perfezionare la tecnologia sviluppata negli anni dai concorrenti, offrendo un dispositivo curato e caratterizzato da una cerniera in alluminio di nuova concezione, certificazione IP68 di resistenza ad acqua e polvere, transizioni fluide tra i display e una piega dello schermo interno quasi impercettibile. Trattandosi tuttavia di un prodotto di prima generazione, il prezzo oscilla tra i 1.999 e i 3.199 dollari, una fascia elevata influenzata anche dalla carenza globale di memorie scatenata dalla forte domanda di chip per i data center dedicati all'intelligenza artificiale.

Nonostante la fattura di alto livello, l'iPhone Duo comporta alcuni compromessi rispetto alla linea Pro di Apple e al diretto rivale Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra, posizionato a partire da 2.099 dollari. Il foldable di Apple adotta un sistema a due fotocamere privo di teleobiettivo e ripropone il Touch ID laterale al posto del Face ID, mentre l'alternativa di Samsung presenta una struttura più sottile, un display interno da 8 pollici, un modulo fotografico a tre lenti con zoom 3x e configurazioni fino a 16GB di RAM.

L'evento di settembre ha visto anche l'esordio dei nuovi iPhone 18 Pro e Pro Max, offerti con un listino d'ingresso incrementato di 100 dollari, pari a 1.199 e 1.299 dollari. I modelli di punta introducono il processore A20 Pro con Neural Engine a 16-core per le elaborazioni di intelligenza artificiale on-device, moduli fotografici ad apertura variabile, maggiore autonomia e 12GB di RAM. L'intera architettura hardware si inserisce nella più ampia strategia sull'AI con cui Apple punta a diffondere Apple Intelligence e una rinnovata versione di Siri su vasta scala, coinvolgendo nel tracciamento della salute e del benessere quotidiano anche i nuovi Apple Watch Series 12 e Ultra 4.