Auto sempre più smart: cresce l’interesse per dash cam e accessori personalizzati

Nonostante le automobili moderne escano sul mercato con dotazioni digitali e sistemi di assistenza alla guida sempre più evoluti, non accenna ad attenuarsi l'interesse degli automobilisti verso dispositivi acquistabili separatamente. A fotografare questo trend è l'ultimo Osservatorio Trovaprezzi.it, il comparatore di prezzi leader in Italia, che nei primi sette mesi del 2026 ha registrato numeri significativi nella categoria Accessori e Ricambi Auto, capace di raccogliere oltre 1,8 milioni di ricerche. A completare il quadro della connettività e della gestione a bordo ci sono le oltre 58.000 ricerche per i navigatori GPS e le quasi 234.000 ricerche nella categoria Accessori per Cellulari, che includono supporti e caricabatterie indispensabili durante gli spostamenti quotidiani.

Un vero e proprio incremento riguarda il comparto delle Videocamere Digitali, che nello stesso periodo ha totalizzato circa 118.500 ricerche, con un picco particolarmente vivace registrato nel mese di luglio, il più alto dei primi sette mesi del 2026 con circa 22.700 ricerche. Le preferenze degli utenti si concentrano in particolare su dash cam e videocamere di sicurezza pensate per documentare la strada, spaziando da modelli mini e compatti a dispositivi con risoluzione 4K, soluzioni wireless o dotate di batteria integrata e versioni compatibili con specifici veicoli, estendendo l'interesse anche a moto, caschi e biciclette per soddisfare esigenze di registrazione e controllo a 360 gradi.

Dal punto di vista demografico e geografico, l'analisi traccia un profilo ben definito degli appassionati di questi dispositivi tecnologici. Il pubblico interessato alle videocamere digitali risulta prevalentemente maschile, con l'81,1% delle ricerche effettuate da uomini, mentre la distribuzione per età appare piuttosto equilibrata, spaziando dal 18% della fascia più giovane fino al 22% registrato tra i 35 e i 44 anni. A livello territoriale, la Lombardia guida la classifica con il 33,6% delle ricerche totali, seguita dal Lazio con il 14,6% e da altre regioni chiave come Emilia-Romagna, Veneto, Campania e Piemonte, a conferma di una diffusione capillare dell'interesse per la tecnologia on-road in tutta la penisola.