Apple presenta la nuova Apple TV 4K con chip A19, supporto surround fino a 4 speaker e Siri Remote con Dov'è

Apple ha svelato la quarta generazione di Apple TV 4K, rinnovando il proprio dispositivo per l'intrattenimento domestico con rilevanti aggiornamenti prestazionali, nuove funzionalità per l'audio surround e strumenti avanzati di gestione per la smart home.

Il cuore della nuova Apple TV 4K è il processore A19, che garantisce un incremento delle prestazioni della CPU fino al 50% e una velocità della GPU raddoppiata (fino al 100% più scattante) rispetto alla generazione precedente. L'architettura del chip integra un decoder hardware dedicato al codec AV1, progettato per ottimizzare lo streaming ad alta definizione riducendo il consumo di banda di rete. Novità sostanziali riguardano anche il telecomando Siri Remote, che integra ora la tecnologia per la funzione "Posizione precisa" dell'app Dov'è e un altoparlante interno per facilitarne il ritrovamento acustico in ambiente domestico.

Sul fronte acustico, il dispositivo introduce per la prima volta la possibilità di configurare un sistema audio surround composto da quattro altoparlanti, combinando Apple TV 4K con due coppie di HomePod mini 2 o HomePod (seconda generazione). Il sistema calibra automaticamente il bilanciamento e i tempi di emissione sonora mappando la disposizione spaziale degli speaker nella stanza.

In qualità di hub domestico, la nuova Apple TV 4K integra i protocolli di connettività Wi-Fi e Thread, consentendo il controllo remoto degli accessori domotici, l'elaborazione locale e protetta dei flussi HomeKit Secure Video con crittografia end-to-end e l'integrazione di notifiche in sovrimpressione per video-citofoni e serrature intelligenti. Sotto il profilo della sostenibilità, il dispositivo adotta oro e stagno riciclati al 100% nei circuiti stampati e l'80% di alluminio riciclato nel modulo termico.

I preordini per la nuova Apple TV 4K prendono il via nella giornata odierna, mentre la disponibilità nei punti vendita e le consegne avranno inizio da venerdì 13 novembre al prezzo di 349 euro.