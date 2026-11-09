L'ecosistema dell'accesso intelligente compie un salto evolutivo con il lancio ufficiale dello Smart Module da parte di Nuki. Con questa novità, annunciata inizialmente come prototipo e ora in produzione di serie, l'azienda austriaca porta la tecnologia delle sue serrature di quinta generazione direttamente all'interno delle porte moderne, eliminando qualsiasi componente visibile sul lato interno e preservando l'estetica originaria.

La soluzione si rivolge sia al mercato delle nuove costruzioni – grazie alla partnership strategica con specialisti del settore polimerico come REHAU Window Solutions, che consente l'integrazione direttamente in fabbrica – sia agli edifici esistenti dotati di serrature elettromeccaniche. In quest'ultimo caso, l'installazione invisibile all'interno di normali scatole da incasso viene affidata alla rete di professionisti autorizzati Nuki Pro Partner (come elettricisti e system integrator). Grazie all'alimentazione elettrica permanente integrata, viene inoltre azzerata la necessità di sostituire o ricaricare le batterie.

Pur scomparendo alla vista, lo Smart Module mantiene inalterate le funzionalità distintive dell'esperienza Nuki: dall'Auto Unlock per l'apertura senza contatto alla gestione delle autorizzazioni digitali da remoto. La modularità del sistema permette inoltre di abbinare accessori come il tastierino numerico o i sistemi biometrici, mentre la compatibilità con lo standard Matter garantisce l'integrazione nativa nei principali ecosistemi smart home, tra cui Apple Home, Google Home, Amazon Alexa e Samsung SmartThings.

Come evidenziato dal cofondatore e CEO Martin Pansy, l'obiettivo è offrire la massima libertà di scelta tra la colossale diffusione della classica Smart Lock retrofit e la totale invisibilità della nuova soluzione integrata, intercettando una domanda in forte crescita: secondo le analisi basate sul Nuki Market Model, il segmento delle nuove costruzioni orientate alle porte intelligenti è destinato a quadruplicare entro il 2036, superando un milione di unità all'anno.

Parallelamente al debutto dello Smart Module, Nuki amplia la gamma di accessori introducendo la White Edition del Keypad 2 NFC, una versione in colorazione chiara pensata per armonizzarsi al meglio con facciate ed ingressi dal design moderno.

In concomitanza con il lancio della nuova colorazione, l'azienda introduce su tutti i modelli Keypad 2 NFC l'innovativa funzione di Theft Detection (rilevamento dei tentativi di furto). Un sensore integrato nel vano batterie è in grado di captare qualsiasi tentativo di rimozione o spostamento forzato del dispositivo, inibendo l'accesso ai malintenzionati, inviando una notifica push all'utente e registrando l'evento nel registro delle attività. Il nuovo coperchio del vano batterie con sensore antifurto è inoltre commercializzato separatamente al costo accessibile di 4,90 euro per consentire l'aggiornamento dei dispositivi neri già in uso.

Prezzi e disponibilità

Nuki Smart Module: Disponibile da subito sia in versione integrata tramite i produttori partner sia come soluzione standalone per installatori e nello shop online Nuki al prezzo di 359 euro .

Nuki Keypad 2 NFC White: Ordinabile da subito (inizialmente in quantità limitate in esclusiva per i membri del Nuki Club) al prezzo di 179 euro , prima della commercializzazione regolare.

Coperchio vano batterie con Theft Detection: Disponibile separatamente nello shop online al prezzo di 4,90 euro.