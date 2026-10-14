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Mistlabs raccoglie 26 milioni di dollari e lancia Ambi per lo sviluppo dell'IA ambientale in tempo reale

La startup di San Francisco presenta ufficialmente la sua piattaforma su dispositivi Apple dopo un round Pre-A guidato da Luminous Ventures e Huaqin Technology. In sviluppo anche un dispositivo wearable proprietario.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 16/10/2026

Digital Life

Mistlabs ha annunciato il lancio ufficiale di Ambi, una piattaforma di intelligenza artificiale ambientale progettata per elaborare informazioni in tempo reale, anticipare le esigenze degli utenti e abilitare in prospettiva la comunicazione diretta tra agenti IA indipendenti. Contestualmente alla presentazione, la società ha reso noto di aver concluso un round di finanziamento Pre-A da 26 milioni di dollari, guidato da Luminous Ventures e Huaqin Technology.

I fondi raccolti serviranno a sostenere l'espansione della piattaforma Ambi – ora disponibile fuori dalla fase beta sull'ecosistema Apple (iPhone, Apple Watch, Mac e MacBook) – e a finanziare lo sviluppo di un dispositivo indossabile (wearable) proprietario basato sull'architettura hardware di Mistlabs, concepito per catturare in modo ancora più preciso il contesto dell'utente.

A differenza dei tradizionali sistemi di intelligenza artificiale focalizzati sull'esecuzione di prompt e sintesi estemporanee, Ambi opera in modalità persistente: memorizza preferenze, priorità, stili di comunicazione e modelli di lavoro dell'utente tra i vari dispositivi. Il sistema è così in grado di offrire raccomandazioni proattive, rilevare incongruenze, individuare informazioni mancanti e proseguire la lavorazione dei progetti anche quando l'utente non vi è direttamente concentrato. Tra le funzionalità integrate figura Routine, che consente a più agenti di coordinare ed eseguire compiti complessi in parallelo (come il fact-checking in tempo reale e la ricerca di mercato durante una riunione aziendale).

Nei prossimi mesi, Mistlabs prevede di introdurre la comunicazione agent-to-agent: un modello in cui i singoli agenti Ambi potranno interagire tra loro per conto dei rispetti utenti (previo consenso sulle autorizzazioni), identificando priorità comuni, evidenziando punti di disaccordo e proponendo soluzioni di mediazione durante i confronti di lavoro.

La società, guidata dal CEO Peter Mo e con sede a San Francisco, ha precisato che la piattaforma è stata sviluppata ponendo massima attenzione alla tutela della privacy, prevedendo ad esempio la mancata memorizzazione dei flussi audio di default.



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