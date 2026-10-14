Mistlabs raccoglie 26 milioni di dollari e lancia Ambi per lo sviluppo dell'IA ambientale in tempo reale

Mistlabs ha annunciato il lancio ufficiale di Ambi, una piattaforma di intelligenza artificiale ambientale progettata per elaborare informazioni in tempo reale, anticipare le esigenze degli utenti e abilitare in prospettiva la comunicazione diretta tra agenti IA indipendenti. Contestualmente alla presentazione, la società ha reso noto di aver concluso un round di finanziamento Pre-A da 26 milioni di dollari, guidato da Luminous Ventures e Huaqin Technology.

I fondi raccolti serviranno a sostenere l'espansione della piattaforma Ambi – ora disponibile fuori dalla fase beta sull'ecosistema Apple (iPhone, Apple Watch, Mac e MacBook) – e a finanziare lo sviluppo di un dispositivo indossabile (wearable) proprietario basato sull'architettura hardware di Mistlabs, concepito per catturare in modo ancora più preciso il contesto dell'utente.

A differenza dei tradizionali sistemi di intelligenza artificiale focalizzati sull'esecuzione di prompt e sintesi estemporanee, Ambi opera in modalità persistente: memorizza preferenze, priorità, stili di comunicazione e modelli di lavoro dell'utente tra i vari dispositivi. Il sistema è così in grado di offrire raccomandazioni proattive, rilevare incongruenze, individuare informazioni mancanti e proseguire la lavorazione dei progetti anche quando l'utente non vi è direttamente concentrato. Tra le funzionalità integrate figura Routine, che consente a più agenti di coordinare ed eseguire compiti complessi in parallelo (come il fact-checking in tempo reale e la ricerca di mercato durante una riunione aziendale).

Nei prossimi mesi, Mistlabs prevede di introdurre la comunicazione agent-to-agent: un modello in cui i singoli agenti Ambi potranno interagire tra loro per conto dei rispetti utenti (previo consenso sulle autorizzazioni), identificando priorità comuni, evidenziando punti di disaccordo e proponendo soluzioni di mediazione durante i confronti di lavoro.

La società, guidata dal CEO Peter Mo e con sede a San Francisco, ha precisato che la piattaforma è stata sviluppata ponendo massima attenzione alla tutela della privacy, prevedendo ad esempio la mancata memorizzazione dei flussi audio di default.