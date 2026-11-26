Debutta a Firenze Waggly, nuova applicazione mobile completamente gratuita ideata da Anna Mazza per favorire la socializzazione sicura e mirata tra cani e proprietari nelle aree verdi del capoluogo toscano, superando le incognite delle uscite quotidiane nei parchi e nelle aree cani. Il funzionamento della piattaforma ruota attorno a un sistema di match profilati: ogni proprietario crea una scheda dedicata al proprio animale inserendo fotografie e parametri specifici - età, razza, sesso, taglia, livello di energia e carattere - per individuare gli esemplari più affini ed evitare incontri sbilanciati tra soggetti incompatibili per temperamento o dimensioni.

Grazie alla geolocalizzazione, Waggly mostra i cani presenti nelle immediate vicinanze e, una volta scattato l’«È un match!», abilita una chat interna che consente ai proprietari di confrontarsi e conoscersi prima di fissare passeggiate condivise o playdate dal vivo; scaricabile gratuitamente su App Store e Google Play per dispositivi iOS e Android, l’app trasforma così la socializzazione cinofila urbana in un’esperienza pianificata e su misura.