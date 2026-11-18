IBM compie un balzo decisivo nella propria roadmap verso il calcolo quantistico fault-tolerant annunciando il nuovo processore IBM Quantum Nighthawk r3, progettato per eseguire con elevata precisione 10.000 operazioni quantistiche su 520 qubit programmabili (per un totale di 2.034 qubit fisici) e aprire la strada, già nel 2027, al collegamento modulare di due chip in un unico sistema da 1.040 qubit. Come sottolineato da Jay Gambetta, Direttore di IBM Research e IBM Fellow, l'utilità industriale del calcolo quantistico si fonda sul binomio inseparabile tra qualità del calcolo e velocità di esecuzione: una soglia già dimostrata dall'attuale generazione Nighthawk r2, capace di processare fino a 100.000 circuiti al secondo e di ridurre drasticamente i tempi di attesa grazie al reset rapido dei qubit. Su questa piattaforma clienti e partner quali E.ON, Algorithmiq e Q-CTRL hanno già eseguito oltre 34 miliardi di circuiti registrando prestazioni fino a 19 volte superiori rispetto alle generazioni precedenti, con applicazioni concrete che spaziano dall'ottimizzazione delle reti energetiche tramite machine learning quantistico (15 volte più veloce per E.ON) alla simulazione di materiali magnetici ed eterogenei complessi da replicare su computer classici.

L'evoluzione architetturale di Nighthawk r3 preserva la connettività a reticolo quadrato della generazione precedente introducendo 10 interconnessioni tra chip denominate l-coupler, progettate per scalare modularmente i sistemi quantistici mantenendo intatta l'integrità del segnale. I recenti traguardi sperimentali confermano la solidità di questa strategia: IBM ha infatti dimostrato il collegamento tra processori Nighthawk r1 tramite quattro l-coupler con una fedeltà del trasferimento dello stato quantistico del 99,3% e ha integrato per la prima volta due moduli criogenici in un unico sistema operativo al di sotto dei 15 millikelvin in meno di cinque giorni.

Parallelamente all'hardware, IBM Quantum Platform potenzia la convergenza tra calcolo quantistico e risorse classiche High-Performance Computing (HPC) in un unico ambiente integrato, offrendo ai ricercatori anche l'accesso a livello di singoli impulsi per perfezionare le tecniche di mitigazione e correzione degli errori. Questa sinergia sta già accelerando la ricerca scientifica di frontiera: gli scienziati di IBM e RIKEN hanno eseguito algoritmi di diagonalizzazione quantistica basata su campioni 5 volte più rapidamente con un volume di calcoli 100 volte superiore, mentre la Cleveland Clinic ha velocizzato l'elaborazione di 2,6 milioni di circuiti per la modellazione biologica. Un percorso d'integrazione rafforzato dalla recente piattaforma di co-design avviata insieme all'Oak Ridge National Laboratory e ad AMD, che affianca fisicamente il processore Nighthawk al supercomputer Umbra equipaggiato con GPU AMD Instinct MI355X e CPU EPYC di quinta generazione.