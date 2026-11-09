HONOR inaugura ufficialmente le proprie iniziative commerciali dedicate al Black Friday 2026, svelando una struttura di offerte articolata che coinvolge l'intero portafoglio prodotti, dalle soluzioni top di gamma pieghevoli fino alla linea di tablet e accessori indossabili. Le promozioni rimarranno accessibili ai consumatori fino all'8 dicembre 2026, integrando un periodo temporale a sanzione speciale denominato Super Promotion, pianificato dal 23 al 30 novembre, durante il quale alcuni dispositivi beneficeranno di un'ulteriore riduzione dei listini finali.

Il segmento degli smartphone vede come protagonista principale il pieghevole HONOR Magic V6, flagship dotato di display interno da 7,95 pollici, piattaforma hardware Snapdragon 8 Elite Gen 5 e accumulatore al silicio-carbonio da 6.660 mAh. Rispetto al listino ufficiale di 2.299,90 euro, il dispositivo viene proposto al prezzo promozionale di 1.599,90 euro, affiancato dalla possibilità di scegliere tra un incentivo di permuta di 200 euro, un bundle con pennino Stylus, AI Notes ed Earbuds oppure il tablet Pad 10. Durante la finestra temporale della Super Promotion (23-30 novembre), il costo d'acquisto scende ulteriormente a 1.499 euro per l'opzione senza omaggi inclusi.

La gamma tradizionale propone il modello HONOR 600 Pro, caratterizzato dal sensore fotografico primario guidato da intelligenza artificiale con risoluzione di 200 MP, pannello ad altissima luminosità da 8.000 nit e tripla certificazione di impermeabilità IP68, IP69 e IP69K. Il terminale viene posizionato a 699 euro comprensivi di caricatore rapido da 100W e 12 mesi di copertura assicurativa sul display. Per la versione standard HONOR 600, equipaggiata con il medesimo comparto ottico e accumulatore da 6.400 mAh, la configurazione da 256GB scende a 499 euro (con HONOR X7 Lite, HONOR Watch X5i e garanzia schermo in bundle), mentre la variante da 512GB tocca i 499 euro nella settimana della Super Promotion. Il modello d'accesso HONOR Magic8 Lite viene infine tagliato a 319 euro per il taglio da 256GB e a 409 euro per l'edizione da 512GB con lo smartwatch Watch 2i incluso.

Il comparto dei tablet e dell'ecosistema personale registra la presenza dell'HONOR MagicPad 4, dispositivo di fascia alta contraddistinto da uno spessore di 4,8 millimetri, schermo OLED a 165 Hz, processore Snapdragon 8 Gen 5 e batteria da 10.100 mAh. I prezzi scendono rispettivamente a 569,90 euro per la versione da 256GB e a 699 euro per la declinazione da 512GB. La proposta di fascia media HONOR Pad 10 con display da 12,1 pollici a 120 Hz e piattaforma Snapdragon 7 Gen 3 viene proposta a 269,90 euro (279,90 euro per la configurazione in bundle). Sul fronte dei wearable, infine, il modello HONOR Watch 6 subisce un ribasso a 149,90 euro nella colorazione Black e a 169,90 euro per la variante rifinita in tonalità Brown.