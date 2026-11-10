POCO svela il nuovo X8s tra design compatto, Snapdragon 7 Gen 4 e super batteria

POCO arricchisce la propria gamma di dispositivi ad alte prestazioni con il lancio di POCO X8s, la novità che entra a far parte della POCO X Pro Series. Il terminale si propone sul mercato come un dispositivo all-rounder compatto, pensato per coniugare l'ergonomia dell'utilizzo con una sola mano a un pacchetto hardware di livello flagship.

Sul fronte strutturale, POCO X8s si distingue per uno spessore di 8,06 mm e un peso di 186 grammi, caratterizzato da un telaio in alluminio micro-curvato, retro in vetro e colorazione uniforme per la scocca ed il modulo fotografico. Il dispositivo è commercializzato nelle varianti cromatiche Blue, White e Black, quest'ultima rifinita con un motivo nero-argento.

Il display è un pannello AMOLED da 6,35 pollici a risoluzione 1.5K, contornato da cornici ultra-sottili di 1,18 mm. La tecnologia M10 permette di raggiungere una luminosità di picco di 3.500 nit, affiancata dal debutto del sistema Adaptive refresh rate Pro (1–120Hz) firmato POCO per bilanciare fluidità visiva ed efficienza energetica. Il pannello integra la tripla certificazione TÜV Rheinland per la protezione della vista ed un sensore biometrico d'impronte a ultrasuoni integrato sotto lo schermo, in grado di garantire uno sblocco tempestivo anche con dita bagnate.

L'architettura fotografica di POCO X8s introduce per la prima volta nella serie POCO X Pro un teleobiettivo dedicato da 50MP con zoom ottico 2,5x. Il modulo principale adotta il sensore Light Fusion 800 da 50MP con stabilizzazione ottica (OIS), a cui si affianca una fotocamera ultra-grandangolare da 8MP. La suite video supporta la modalità Live Moment fino alla risoluzione 1080p.

Sotto la scocca opera la piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 4, supportata dal sistema di dissipazione POCO 3D IceLoop per mantenere stabili le frequenze durante i carichi di lavoro più intensi. L'autonomia è affidata a una batteria con contenuto di silicio al 16% da 6.330mAh, compatibile con la tecnologia di ricarica rapida 100W HyperCharge e dotata di ricarica inversa cablata a 22,5W per l'alimentazione di accessori esterni. Il profilo hardware si completa con la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere ed un sistema audio con altoparlanti stereo.

POCO X8s debutta sul mercato nelle configurazioni da 8GB + 256GB e 12GB + 512GB.

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Piattaforma Amazon: La variante 8GB+256GB è proposta in offerta di lancio a 429,90€, mentre il modello top 12GB+512GB è acquistabile a 519,90€.