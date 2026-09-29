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Arriva la stampante Sharp MX-B428W per ottimizzare i flussi di lavoro in ufficio

Il nuovo dispositivo combina elevate prestazioni di stampa, funzioni di scansione avanzate, connettività cloud e standard di sicurezza elevati in una soluzione compatta pensata per i team di lavoro distribuiti.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/11/2026

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Sharp Italia arricchisce la propria offerta dedicata all'office automation con il lancio di MX-B428W, una nuova stampante multifunzione monocromatica in formato A4 progettata per rispondere alle esigenze di efficienza e digitalizzazione delle organizzazioni moderne. In un contesto lavorativo caratterizzato da team distribuiti e dalla necessità per i reparti IT di garantire la massima protezione dei dati, il nuovo modello assicura una gestione rapida e sicura dei documenti senza complessità operative.

La nuova multifunzione si distingue per una spiccata produttività, garantendo una velocità di stampa in bianco e nero fino a 40 pagine al minuto in formato A4 e una risoluzione di 1200 x 1200 dpi. L'interfaccia utente è stata rinnovata grazie a un display LCD touch capacitivo a colori da 4,3 pollici dotato di modalità Easy UI e di una funzione di anteprima progettata per ridurre al minimo errori e ristampe. Sul fronte della digitalizzazione, il dispositivo integra un alimentatore di documenti DSPF da 50 fogli in grado di eseguire scansioni fronte-retro in un unico passaggio, raggiungendo velocità fino a 46 immagini al minuto in modalità solo fronte e fino a 92 immagini al minuto in modalità duplex.

La connettività rappresenta un altro punto di forza del modello, che offre l'accesso diretto ai principali servizi cloud e il pieno supporto alla stampa mobile tramite Wi-Fi standard, tag NFC, codici QR e compatibilità con i sistemi AirPrint. Dal punto di vista della protezione delle informazioni, Sharp MX-B428W adotta standard di sicurezza di livello aziendale, tra cui un chip Trusted Platform Module (TPM) di serie, sistemi di verifica dei certificati SSL, funzioni di sovrascrittura dei dati e protocolli avanzati per l'autenticazione degli utenti e la gestione dei registri di audit.



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