ASUS ridefinisce i PC compatti per l'Intelligenza Artificiale con Ascent QN10

ASUS presenta ufficialmente Ascent QN10, il primo AI Mini PC al mondo dotato di NPU Qualcomm Hexagon fino a 80 TOPS, progettato per racchiudere le potenzialità dell'intelligenza artificiale locale in uno chassis ultracompatto dal volume inferiore a 0,7 litri - oltre l'86% più piccolo rispetto ai tradizionali PC desktop da 5 litri. Alimentato dalla piattaforma Snapdragon X2 Elite con architettura CPU Qualcomm Oryon a 18 core e grafica integrata Qualcomm Adreno (con prestazioni 2,3 volte superiori alla generazione precedente), il nuovo sistema supera ampiamente i requisiti dell'ecosistema Copilot+ PC, offrendo un'elaborazione reattiva, silenziosa ed energeticamente efficiente per gli scenari di edge AI e la produttività aziendale.

Pensato per rispondere alle esigenze di sviluppatori, creator e organizzazioni, il dispositivo accelera direttamente sul dispositivo applicazioni complesse come l'inferenza locale di LLM, la generazione di testi e immagini, il miglioramento video e la traduzione in tempo reale. L'accesso a Qualcomm AI Hub mette a disposizione oltre 175 modelli IA preottimizzati con supporto ai flussi Bring Your Own Model (BYOM) e Bring Your Own Data (BYOD), affiancato dalla gestione di flussi di lavoro di IA agentica ibrida tramite strumenti come OpenClaw ed Hermes Agent per bilanciare dinamicamente esecuzione locale e API cloud.

Sul fronte della protezione dei dati aziendali, ASUS Ascent QN10 integra un'architettura di sicurezza chip-to-cloud basata su fTPM 2.0 e sul processore Microsoft Pluton, tutelando identità, chiavi crittografiche e flussi di lavoro AI a livello hardware e firmware. Completano la dotazione una connettività di ultima generazione con Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, oltre a un'ampia gamma di porte I/O ad alta velocità. Il sistema è già disponibile sul mercato italiano nella configurazione con 32 GB di RAM, 512 GB di archiviazione e Windows 11 a un prezzo suggerito di 2.299 euro presso gli ASUS Gold Store e i partner commerciali autorizzati.