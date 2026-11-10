LG rivoluziona l'Home Cinema con la serie MRGB9M tra pannelli Mini RGB e connessione senza fili

LG Electronics amplia ufficialmente la collezione LG Mini RGB evo AI in Italia attraverso i nuovi modelli della serie MRGB9M, i primi televisori dotati di tecnologia Mini RGB a integrare la connettività True Wireless. La serie fa il suo debutto sul mercato nei tagli da 65, 75 e 86 pollici, disponibili in anteprima sull'LG Online Shop.

La gamma MRGB9M si colloca all'interno della famiglia RGB di LG, affiancandosi alla linea ultra-premium Micro RGB evo AI. Il sistema sfrutta la tecnologia Tandem LED evoluzione del Mini LED, ottenendo la certificazione "High Purity RGB Spectrum Display" da TÜV Rheinland per la separazione croma delle componenti rosso, verde e blu. L'elemento distintivo del pannello risiede nella doppia certificazione cromatica rilasciata dall'organismo indipendente Intertek, che attesta una copertura del 100% sia dello spazio colore DCI-P3 per cinema, HDR e gaming, sia dello spazio Adobe RGB dedicato alla fotografia digitale. A supporto della gestione contrastuale interviene il sistema Precision Dimming, calibrato per mantenere il dettaglio nelle scene ad alta dinamica.

La principale innovazione strutturale della serie MRGB9M è l'introduzione della tecnologia True Wireless, ereditata dai modelli OLED di fascia alta come il Wallpaper TV W6. Il sistema elimina i cavi di segnale diretti allo schermo grazie allo Zero Connect Box, l'unità esterna a cui vanno collegate sorgenti, decoder e console di gioco. L'unità invia il segnale audio-video al display senza fili fino a 10 metri di distanza, supportando la trasmissione in 4K a 144Hz con Dolby Vision e Dolby Atmos senza perdite di qualità percettibili, caratteristica validata dalla certificazione "Visually Lossless" di TÜV Rheinland. Nella versione 2026, lo Zero Connect Box risulta più compatto del 35% rispetto alla generazione precedente.

Il cuore elaborativo è affidato al processore AI α11 4K Gen3 con Dual AI Engine, il medesimo chip impiegato sulle linee OLED top di gamma. La componente di intelligenza artificiale gestisce le tecnologie AI Picture Pro con AI Super Upscaling per la ricostruzione dei contenuti nativi in 4K, Dynamic Tone Mapping Ultra ed AI HDR Remastering per la conversione da SDR a HDR, oltre al comparto audio AI Sound Pro con up-mix virtuale a 11.1.2 canali affiancato dai supporti Dolby Atmos, Dolby Vision e Filmmaker Mode.

Per l'ambito videoludico, la serie supporta un refresh rate fino a 144Hz in VRR, AMD FreeSync Premium, porte HDMI 4K 120Hz, ALLM, Game Optimizer e un tempo di risposta ridotto con controller Bluetooth Ultra Low Latency con input delay sotto i 3 ms, oltre al cloud gaming tramite NVIDIA GeForce NOW in 4K 120Hz HDR. L'interfaccia utente si basa su webOS 26, integrato con le capacità di Google Gemini e gestibile tramite l'AI Magic Remote. La piattaforma comprende il sistema di sicurezza hardware-software LG Shield e garantisce aggiornamenti operativi continui per cinque anni attraverso il programma webOS Re:New.

La serie LG Mini RGB evo AI MRGB9M è disponibile con prezzi consigliati al pubblico di 1.899 euro per il modello da 65 pollici, 2.599 euro per la versione da 75 pollici e 3.099 euro per il taglio da 86 pollici.