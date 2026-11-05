ASUS lancia ExpertBook A7, notebook professionale che unisce design ultraleggero e autonomia estesa

ASUS ha annunciato la disponibilità sul mercato italiano del nuovo ExpertBook A7, laptop professionale di fascia alta progettato per ridefinire i parametri della produttività in movimento. Realizzato attraverso un processo di lavorazione meccanica CNC da un unico blocco di lega di alluminio della serie 6000, il dispositivo si distingue per una scocca unibody priva di discontinuità, con tolleranze di assemblaggio contenute entro i 0,05 millimetri per ridurre le giunzioni e incrementare la rigidità strutturale complessiva.

L'architettura del portatile punta sull'estrema portabilità, registrando uno spessore di appena 1 centimetro e un peso di partenza contenuto in 1,2 chilogrammi. Nonostante la silhouette ridotta, la dotazione energetica assicura fino a 26 ore di autonomia complessiva, affiancata da un sistema di ricarica rapida in grado di ripristinare il 50% della capacità della batteria in 30 minuti. L'interfaccia visiva si affida a un display OLED 3K da 14 pollici dotato di trattamento antiriflesso, frequenza di aggiornamento variabile da 48 a 120 Hz e un rapporto schermo-corpo del 90%, incorniciato da un touch pad aptico in vetro ad alta precisione.

Sul piano hardware, ExpertBook A7 integra configurazioni dotate di processori Intel Core 7, memoria RAM LPDDR5X fino a 16 GB e moduli di archiviazione SSD PCIe fino a 512 GB, gestiti dal sistema di dissipazione proprietario ASUS ExpertCool e serviti da connettività wireless WiFi 6E. Il comparto software recepisce l'ambiente ASUS MyExpert, che condensa funzionalità di intelligenza artificiale per la trascrizione, la sintesi e la traduzione automatica di documenti e riunioni operative.

Il profilo di sicurezza aziendale è definito dalla suite ASUS ExpertGuardian, che combina la protezione firmware BIOS conforme allo standard NIST SP 800-193 con l'architettura Windows 11 Secured-core PC, garantendo cinque anni di aggiornamenti dedicati per BIOS e driver. Il portatile integra inoltre autenticazione biometrica FIDO2 tramite lettore di impronte digitali, chip di crittografia hardware TPM 2.0 e certificazione di resistenza strutturale a standard militare MIL-STD-810H. ASUS ExpertBook A7 è disponibile sul canale ufficiale eShop al prezzo consigliato di 1.699 euro.