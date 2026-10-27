▾ G11 Media: | ChannelCity | ImpresaCity | SecurityOpenLab | Italian Channel Awards | Italian Project Awards | Italian Security Awards | ...
Newsletter Cerca
Homepage > Notizia

Sharp lancia una nuova linea di stampanti multifunzione aziendali

La nuova BP-22M22 combina stampa A3, scansione avanzata e sicurezza dei dati in un formato compatto entry-level.

Autore: Redazione BitCity

Pubblicato il: 09/11/2026

Prodotti

Sharp ha annunciato il lancio della BP-22M22, la nuova stampante multifunzione monocromatica in formato A3 progettata per rispondere alle esigenze operative degli ambienti d'ufficio contemporanei. Il dispositivo si posiziona come un prodotto di fascia entry-level ma integra funzionalità avanzate e standard di sicurezza tipici dei segmenti di gamma superiore, preservando l'affidabilità e la semplicità d'uso distintive del marchio.

Dal punto di vista dell'usabilità e delle prestazioni, la macchina dispone di un pannello touch da 4 pollici e di un LED di stato per il controllo visivo immediato delle operazioni. Sul fronte della produttività, il sistema offre una risoluzione di stampa fino a 1200 × 1200 dpi, affiancata dall'emulazione PostScript integrata di serie e da una velocità di scansione capace di raggiungere fino a 38 originali al minuto.

L'architettura della BP-22M22 include protocolli dedicati alla data security per tutelare i dati aziendali. La dotazione comprende sistemi di crittografia, cancellazione sicura delle informazioni memorizzate, supporto al protocollo TLS 1.3, autenticazione degli utenti e gestione dell'upgrade del firmware da remoto. Con questa soluzione, Sharp punta a offrire agli uffici uno strumento essenziale e completo in grado di ottimizzare la gestione documentale senza appesantire l'infrastruttura IT aziendale.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie di BitCity.it iscriviti alla nostra Newsletter gratuita.

Tag:

Notizie che potrebbero interessarti:

Prodotti
Arriva la stampante Sharp MX-B428W per...
Prodotti
ASUS lancia ExpertBook A7, notebook...
Prodotti
Urbanista lancia Shibuya, le cuffie on-ear...
Prodotti
Anker lancia sul mercato italiano le sue nuove...
Prodotti
Lancio in limited edition: il design iconico di...
Prodotti
Asus rinnova la linea Zenbook 14 puntando su...

Seguici su:

BitCity e' una testata giornalistica registrata presso il tribunale di Como , n. 21/2007 del 11/10/2007
Iscrizione ROC n. 15698

G11 MEDIA S.R.L. - Sede Legale Via NUOVA VALASSINA, 4 22046 MERONE (CO) - P.IVA/C.F.03062910132
Registro imprese di Como n. 03062910132 - REA n. 293834 CAPITALE SOCIALE Euro 30.000 i.v.