Sharp lancia una nuova linea di stampanti multifunzione aziendali

Sharp ha annunciato il lancio della BP-22M22, la nuova stampante multifunzione monocromatica in formato A3 progettata per rispondere alle esigenze operative degli ambienti d'ufficio contemporanei. Il dispositivo si posiziona come un prodotto di fascia entry-level ma integra funzionalità avanzate e standard di sicurezza tipici dei segmenti di gamma superiore, preservando l'affidabilità e la semplicità d'uso distintive del marchio.

Dal punto di vista dell'usabilità e delle prestazioni, la macchina dispone di un pannello touch da 4 pollici e di un LED di stato per il controllo visivo immediato delle operazioni. Sul fronte della produttività, il sistema offre una risoluzione di stampa fino a 1200 × 1200 dpi, affiancata dall'emulazione PostScript integrata di serie e da una velocità di scansione capace di raggiungere fino a 38 originali al minuto.

L'architettura della BP-22M22 include protocolli dedicati alla data security per tutelare i dati aziendali. La dotazione comprende sistemi di crittografia, cancellazione sicura delle informazioni memorizzate, supporto al protocollo TLS 1.3, autenticazione degli utenti e gestione dell'upgrade del firmware da remoto. Con questa soluzione, Sharp punta a offrire agli uffici uno strumento essenziale e completo in grado di ottimizzare la gestione documentale senza appesantire l'infrastruttura IT aziendale.