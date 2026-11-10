Internet Satellitare vs Fibra: i costi effettivi per superare il digital divide tra infrastrutture e abbonamenti

L'infrastruttura di rete satellitare entra ufficialmente nei sistemi di comparazione della connettività domestica. Segugio.it è infatti il primo comparatore in Italia a integrare le offerte Starlink nel proprio pannello di confronto per le utenze residenziali. Il nuovo studio redatto dall'Osservatorio Tariffe del portale analizza i costi necessari per superare il digital divide nelle aree rurali, montane o comunque prive di una rete terrestre adeguata, mettendo a confronto tre profili Starlink residenziali con un paniere di 4 offerte FWA e 6 soluzioni in fibra ottica FTTH stand-alone.

L'analisi evidenzia come la connettività satellitare mantenga un posizionamento di prezzo superiore rispetto ai canoni delle reti fisse tradizionali. A fronte di un canone medio di 25,93 euro al mese per la fibra FTTH e di 26,70 euro al mese per la FWA, il piano d'ingresso Starlink 100 richiede 35 euro al mese, segnando un extra-costo mensile compreso tra gli 8 e i 9 euro (+31,1% rispetto alla FWA e +35,0% rispetto alla FTTH).

Prendendo in considerazione la spesa totale del primo anno (inclusiva di canoni ed eventuali costi iniziali d'attivazione), la tecnologia satellitare comporta il seguente bilancio:

Starlink 100 (fino a 100 Mbps): Il piano base prevede un canone di 35 euro/mese più 19 euro di attivazione (senza costi iniziali per l'hardware), generando una spesa totale nel primo anno pari a 439 euro .

FWA (Fixed Wireless Access): La spesa media complessiva del primo anno calcolata sul paniere di riferimento è di 336,32 euro , con una velocità massima nominale dichiarata media di 475 Mbps.

FTTH (Fibra ottica fino a casa): Rappresenta la soluzione più economica del campione, con una spesa media nel primo anno pari a 322,83 euro a fronte di prestazioni nominali medie di 2,67 Gbps.

Di conseguenza, per attivare il piano Starlink 100 si sostengono 102,69 euro in più rispetto a una linea FWA media e 116,17 euro in più rispetto a una rete FTTH media.

L'offerta residenziale dell'operatore satellitare si articola su tre diversi scaglioni di velocità e prezzo:

Starlink 100 Mbps: Canone di 35 euro al mese (420 euro di canoni annui più 19 euro di costo iniziale documentato).

Starlink 200 Mbps: Canone di 45 euro al mese (540 euro di canoni annui).

Starlink Max: Canone di 65 euro al mese per una velocità massima nominale teorica superiore a 400 Mbps (780 euro di canoni annui).

Come specificato dall'Osservatorio, il satellite non si propone come l'opzione più conveniente dove la fibra FTTH o una FWA ad alte prestazioni sono già presenti e operative. La competitività di Starlink risiede nel suo valore geografico e nella copertura radiomobile indipendente dalle reti di terra: nelle abitazioni isolate o non raggiunte dai piani di cablaggio, la maggiore spesa economica si configura come il costo necessario per accedere alla banda larga e superare definitivamente il digital divide.