Blackout mondiale per Microsoft 365, Outlook, Teams e Copilot: disagi per aziende e servizi pubblici

Una grave criticità ha interessato un'ampia gamma di offerte di Microsoft 365, tra cui Exchange Online, Outlook, Teams e l'assistente basato su intelligenza artificiale Copilot. Con oltre 130.000 segnalazioni registrate tempestivamente sui tracker di interruzione, la multinazionale di Redmond ha avviato interventi correttivi progressivi in più fasi per ripristinare la piena capacità dei server, escludendo qualsiasi coinvolgimento di attività malesi o attacchi informatici deliberati e attribuendo il malfunzionamento a un aggiornamento software difettoso.

L'impatto della crisi si è propagato rapidamente a livello internazionale, coinvolgendo ecosistemi digitali di terze parti come OpenAI e Anthropic, oltre a bloccare temporaneamente le comunicazioni email e le attività operative di istituzioni governative e aziende nei settori dei trasporti, della giustizia e della finanza in Australia, Hong Kong, India, Singapore, Filippine e Giappone. Le autorità australiane, confrontandosi con i vertici di Microsoft, hanno evidenziato analogie strutturali con il celebre incidente di CrowdStrike del 2024, sottolineando la vulnerabilità sistemica derivante da aggiornamenti software errati distribuiti su scala globale. Nonostante le compagnie aeree come Air India e IndiGo abbiano registrato interruzioni nei soli canali di supporto email senza subire blocchi nei voli, l'evento sottolinea la crescente esposizione delle infrastrutture critiche moderne verso dipendenze tecnologiche centralizzate.

I disservizi, iniziati intorno alle 16:00 di giovedì 12 novembre, hanno messo fuori uso Outlook e compromesso pesantemente il funzionamento di Microsoft Teams e dell'assistente Copilot in 74 Paesi e territori, protrandosi per l'intera giornata lavorativa statunitense fino alla mattinata europea di venerdì 13 novembre.

Secondo gli aggiornamenti diffusi nella pagina ufficiale dedicata allo stato dei servizi, il blocco ha avuto origine da un'improvvisa indisponibilità di numerosi server e da un sovraccarico anomalo dell'infrastruttura distribuito su più regioni geografiche, non riconducibile a picchi di traffico ordinario. Sebbene i tecnici stiano monitorando costantemente le prestazioni e applicando patch correttive accompagnate da riavvii dell'infrastruttura, la situazione resta critica poiché diversi server precedentemente ripristinati hanno ricominciato a manifestare nuovi guasti. Come osservato dall'analista tecnologico Rupert Goodwins, pur non trattandosi di un evento del tutto inedito nella storia del cloud computing, la scala geografica e la persistenza dell'incidente rappresentano un serio danno d'immagine per Microsoft e un forte disagio operativo per milioni di utenti e organizzazioni in tutto il mondo.