La serie Search Party in esclusiva su Vodafone Tv

Vodafone Italia e Turner, società del Gruppo Time Warner, siglano un accordo per la distribuzione in esclusiva per l'Italia su Vodafone TV della serie targata TBS Search Party.

Search Party è una dark comedy che segue le (dis)avventure di quattro ventenni alle prese con l'improvvisa e misteriosa scomparsa di Chantal, un'ex compagna di college. La protagonista è Dory (Alia Shawkat), una ragazza fragile, frustrata, non particolarmente fiera del suo ruolo nel mondo e bloccata con il suo ragazzo Drew (John Reynolds) in una relazione sentimentale stantia e disconnessa. Dory si sente, inoltre, lontana dai suoi più cari amici: il narcisista Elliott (John Early) e Portia (Meredith Hagner), un'attrice sempre in bilico tra insicurezza cronica e un patologico egocentrismo.

Quando Dory scopre che Chantal, una ragazza che conosceva a malapena all'università, è scomparsa, inspiegabilmente non riesce a non pensare a questo mistero. Nonostante non abbia alcun legame affettivo con la ragazza, Dory decide di trascinare i suoi amici e il suo fidanzato nella ricerca di Chantal.

I giovani, abituati ad una vita agiata e serena tra i brunch e le feste di Brooklyn, si ritroveranno in una situazione pericolosa e sinistra.

Il cast di Search Party è composto da un gruppo di giovani attori comici, tra cui John Early, John Reynolds, Meredith Hagner e Brandon Micheal Hall.

La serie – la cui seconda stagione è al momento in onda negli Stati Uniti - vede come executive-producers: Michael Showalter (Hello, My Name Is Doris, Wet Hot American Summer), Sarah-Violet Bliss e Charles Rogers (Fort Tilden e Wet Hot American Summer: First Day of Camp), Tony Hernandez (Broad City, Inside Amy Schumer, Louie) e Lilly Burns (Broad City, Difficult People, Younger).