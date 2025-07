Prodotti più cercati online in ogni regione nel 2025: la Playstation domina in (quasi) tutta Italia

È vero che “paese che vai, usanza che trovi”, ma nell’e-commerce questo proverbio si smentisce: le abitudini di acquisto online degli italiani sono sempre più omogenee. Nel primo semestre dell’anno, infatti, i consumatori italiani hanno mostrato preferenze sorprendentemente simili da Nord a Sud. A dirlo è Trovaprezzi.it, il leader nella comparazione prezzi in Italia, che ha analizzato le ricerche online per regione, fotografando un Paese dove l’e-commerce unisce più di quanto divida e monitorando il peso specifico delle diverse aree geografiche sul panorama digitale nazionale.

Con il 40,77% delle ricerche totali, la Lombardia si conferma regina dell’e-commerce italiano, staccando nettamente il Lazio (15,14%) e la Campania (9,01%). Anche a livello cittadino il primato è netto: Milano concentra quasi la metà del traffico online (47,82%), seguita da Roma (21,88%) e Napoli (6,94%). Una concentrazione che riflette la maggiore familiarità con il digitale nei grandi centri urbani, dove infrastrutture, densità abitativa e offerta commerciale favoriscono l’acquisto online.

Ma l’e-commerce è ormai una realtà consolidata anche fuori dalle metropoli. Regioni come Emilia-Romagna (6,24%), Veneto (5,14%), Sicilia (4,92%), Puglia (4,85%) e Piemonte (4,57%) segnano una presenza sempre più rilevante nelle statistiche, dimostrando una crescente diffusione delle abitudini digitali lungo tutta la penisola.

La vera sorpresa arriva però dal prodotto più cercato nel primo semestre 2025: in ben 15 regioni, il prodotto più desiderato è stato la console Sony PS5 Slim Digital Edition. Un dato che racconta la crescente convergenza dei gusti, guidata da trend globali e da un’informazione sempre più accessibile. Nonostante questo, alcune differenze resistono. In Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto il primato spetta all’Apple iPhone 16, mentre in Sardegna domina il climatizzatore Innova Airleaf SL 1000 C, e in Valle d’Aosta la lavasciuga LG D2R3S08NSWW.

Più in generale, il Nord-Est si distingue per una forte attenzione alla fascia alta della telefonia: in Trentino e Friuli, i modelli iPhone 16 e Galaxy S25 attirano una domanda sofisticata e tecnologicamente esigente. Al contrario, nel Sud e nelle isole, emergono categorie meno scontate ma in forte crescita come gli integratori e i coadiuvanti naturali, con i prodotti Pharma FGP e Herboplanet in evidenza in regioni come Calabria, Basilicata e Sardegna. Un segnale che il benessere personale entra sempre più nel carrello digitale degli italiani.

Anche gli elettrodomestici mantengono un ruolo centrale, con le lavatrici-asciugatrici Candy e i climatizzatori Innova tra i protagonisti in Toscana, Veneto e Marche. L’e-commerce si conferma quindi non solo canale per il tech e l’intrattenimento, ma anche per gli acquisti familiari e i beni durevoli.

Rispetto al 2024, il cambiamento è netto: se lo scorso anno a dominare erano ancora gli smartphone, con modelli come iPhone 15 e Galaxy S24 Ultra in cima alle classifiche, nel 2025 si registra un’inversione di rotta. Il boom della PS5 Slim racconta una nuova centralità del gioco, dello svago condiviso, dell’intrattenimento domestico.

Al di là della prima posizione, la varietà dei prodotti più cercati – che spaziano dall’elettronica al benessere, dagli smartphone agli elettrodomestici – segnala una maggiore maturità del mercato. Lo shopping online non è più solo impulso, ma strumento consapevole di gestione quotidiana.

“L’evidente omologazione dei gusti – con la PS5 Slim Digital Edition che mette d’accordo Nord e Sud – è il risultato di una generazione di consumatori sempre più connessa, informata e allineata ai trend globali. Tuttavia, sono proprio le piccole differenze a restare essenziali per cogliere la complessità del Paese: dagli integratori, più richiesti nelle aree con una cultura del benessere naturale più radicata, alla tecnologia domestica, considerata un investimento diffuso in tutto lo Stivale, fino agli smartphone top di gamma, particolarmente apprezzati nel Nord-Est. In sintesi, il 2025 conferma che l’e-commerce in Italia è una realtà solida, matura e trasversale, capace di unire ma anche di raccontare, attraverso i dati, le molteplici sfumature del consumo contemporaneo.” – commenta Dario Rigamonti, CEO di Trovaprezzi.it.

