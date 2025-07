Apple Arcade: in arrivo crossover e aggiornamenti per SpongeBob SquarePants

Questo mese sarà possibile immergersi in speciali crossover con SpongeBob SquarePants in Snake.io+ e Crossy Road Castle, disponibili in esclusiva su Apple Arcade. I personaggi e le ambientazioni dell’iconica serie compariranno per un tempo limitato nei due popolari giochi del servizio. Chi ama il giallo amico spugnoso potrà anche cimentarsi nella nuova modalità infinita di SpongeBob: Assalto al Patty, mettendosi alla prova in livelli sempre più complessi per scalare la classifica. Apple Arcade riunisce più di 200 giochi e offre eventi esclusivi creati in collaborazione con alcuni dei migliori team di sviluppo del settore. I personaggi iconici e i giochi più amati prendono vita in modi nuovi su Arcade, alzando il livello del divertimento senza pubblicità né acquisti in-app.

Snake.io+ di Kooapps

In Snake.io+, l’acclamato videogioco battle royale, l’utente si fa strada sott’acqua completando una serie di missioni per sbloccare quattro skin uniche ispirate a SpongeBob, Patrick, Sandy e Plankton. Questo evento a tempo limitato è disponibile fino al 25 agosto.

Crossy Road Castle di Hipster Whale

Per Crossy Road Castle, il popolare party game platform in co-op, è in arrivo un aggiornamento che permetterà di lanciarsi in 40 livelli a tema Bikini Bottom nei panni di SpongeBob, Patrick, Squiddi Tentacolo o Sandy, raccogliendo Krabby Patty ed evitando le meduse. L’evento Krabby Patty Kollectathon prenderà il via il 21 luglio, seguito dalla Jellyfish Jam che si svolgerà dal 4 al 17 agosto.

SpongeBob: Assalto al Patty di Nickelodeon

Da oggi ci si potrà immergere nella nuovissima modalità infinita di SpongeBob: Assalto al Patty, un action game a scorrimento laterale in cui SpongeBob salta, rimbalza, scivola e tira calci volanti attraverso livelli colorati e dinamici. L’aggiornamento è una prova di abilità attraverso livelli sempre più difficili, senza checkpoint né vite extra. Chi riuscirà a raggiungere la vetta della classifica?

Questi divertenti eventi crossover fanno seguito alle speciali apparizioni estive delle star mondiali Bluey in Fruit Ninja Classic+ e Paddington in Crayola Crea e Gioca+, solo su Apple Arcade.

Fruit Ninja Classic+ di Halfbrick Studios : l’esclusiva collaborazione con Bluey proseguirà fino al 19 settembre, con quattro eventi divertenti che trasformeranno Fruit Ninja Classic+ grazie a bacchette a tema Bluey, poteri magici, dojo e Easter egg per fan di tutte le età.

Crayola Crea e Gioca+ di Red Games Co. : fino al 26 agosto, Paddington porta una valigia piena di creatività in Crayola Crea e Gioca+. Sarà possibile esplorare un mondo in stile British pensato proprio per lui: che si tratti di decorare una valigia o gustare una pallina di gelato alla marmellata in riva al mare, sarà una magica vacanza estiva all’insegna della creatività, della curiosità e di tanti momenti felici.

