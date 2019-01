L'App può essere scaricata gratuitamente dall'

e da

.



Ilha progettato una nuova applicazione mobile, per aiutare i cittadini a scoprire ciò che l'UE ha fatto, sta facendo e intende fare. Può essere personalizzata ed è disponibile in ventiquattro lingue.- vedere cosa ha fatto, sta facendo e intende fare l'Unione Europea per i suoi cittadini;- scoprire gli eventi;- scoprire le iniziative locali e nazionali su 20 diversi temi/argomenti;- accedere a contenuti multimediali come video, podcast e presentazioni;- filtrare le ricerche e visualizzare i risultati su una mappa.- aggiungere eventi al proprio calendario personale;- recensire le iniziative utilizzando lo strumento di feedback;- ricevere notifiche sui temi di interesse personale;- condividere le iniziative sui social media, via e-mail o SMS;- visualizzare i risultati nella lingua UE di preferenzaL'app consente inoltre di accedere facilmente ai dati del sito web, progettato per mostrare l'impatto dell'UE sui cittadini.