Fastweb Digital Academy: nuovi corsi per giovani, professionisti e PMI

Parte dalla prossima settimana una nuova tornata di corsi organizzati dae destinati ai giovani in cerca di prima occupazione, aie alle piccole-medie imprese. Il programma è particolarmente ricco e prevede lezioni in aula e laboratori dove gli studenti collaborano su vari progetti.L'offerta più ampia riguarda prevedibilmente i più giovani, con lezioni libere e gratuite in: Digital Design & Making (visual, product e fashion design), Digital Development (sviluppo software), Digital Marketing & Communication, Digital Soft Skills.Un'attenzione specifica è rivolta alla necessità che professionisti e PMI hanno di. per questo sono stati sviluppati corsi in Digital Marketing dell'Ecommerce per le PMI e Acting & Video Creation for Business. Maggiori informazioni sui corsi sono reperibili sul sito di Fastweb Digital Academy , che per il 2019 è stato riorganizzato e potenziato nella parte di e-learning.Nata circa due anni fa dalla collaborazione tra Fastweb e Fondazione Cariplo, Fastweb Digital Academy intende dare un contributo concreto per lo. Dal suo debutto, Fastweb Digital Academy ha erogato 6.780 ore di formazione suddivise tra 151 classi e 53 corsi diversi, organizzati nella sede centrale di Milano - presso la Cariplo Factory - ma anche a Bari, Palermo e Pescara. Nei prossimi mesi saranno attivati nuovi corsi anche a Catanzaro.