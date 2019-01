Gaming online: un algoritmo intelligente per prevedere le frodi nel betting

Si chiamaed è ildi, in grado di monitorare, prevedere e soprattutto prevenire azioni sospette che possono comportare rischio di frode per l'azienda, grazie all' Adaptive Behavioural Analytics , tecnologia che analizza il comportamento dell'utenza traendo istruzioni ed esperienza e migliorando progressivamente il livello di difesa e regolarità del sistema che lo adotta.In questo caso, il sistema è quello di, provider di uno dei maggiori portali di betting,, che ha scelto la tecnologia Featurespace per controllare in tempo reale le attività fraudolente a tutela degli oltre 1.5 milioni di utenti registrati in Europa.Grazie all'accordo stretto trasarà possibile sfruttareper fornire alert in tempo reale su depositi e prelievi sospetti, con controllo personalizzabile del rischio e comprensivo sistema di analisi anti-frode, tracking e reportistica.è capace, infatti, di modellare statisticamente i comportamenti degli utenti e rilevare anomalie razionalizzando e ottimizzando tempi e processi.– dichiaradi, che aggiunge –permetterà ail totale controllo delle fasi di modifica e la creazione di nuove regole, con la possibilità di testare queste nuove regole in un ambiente virtuale, prima del lancio operativo.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita