I giocatori di Fortnite potenziali vittime di attacchi hacker

ha reso pubblici i dettagli dell'ultima scoperta che avrebbe potuto colpire qualsiasi giocatore di Fortnite, il popolare "battle game"online.conta quasi 80 milioni di giocatori in tutto il mondo. Il gioco è compatibile con varie piattaforme, tra cuiSe sfruttata, la vulnerabilità avrebbe potuto consentire a un hacker di ottenere l'accesso all'account di un utente e, o addirittura la possibilità di ottenere moneta virtuale utilizzando i dati della carta di credito della vittima. La vulnerabilità avrebbe, inoltre, permesso una massiccia violazione della privacy, in quanto un hacker avrebbe potuto intercettare conversazioni, nonché i rumori circostanti e le chat, all'interno della casa della vittima o in un altro luogo.Mentre in passato i giocatori di Fortnite erano stati presi di mirache promettevano di generare la valuta "V-Buck" di Fortnite all'interno del gioco; queste nuove vulnerabilità, invece, avrebbero potuto essere sfruttate senza che il giocatore cedesse i dati di accesso. Il team di ricerca ha spiegato il percorso che un criminale potrebbe compiere per ottenere l'accesso all'account di un utente attraverso le vulnerabilità scoperte, durante la fase di login dell'utente di Fortnite.A causa delle tre vulnerabilità presenti nell'infrastruttura web di, i ricercatori sono stati in grado di dimostrare il processo di autenticazione basato su token utilizzato in combinazione con i sistemi SSO (Single Sign-On) comeper rubare le credenziali di accesso dell'utente e assumere il controllo del loro account. Per cadere vittima di questo attacco, al giocatore basta fare click su un link di phishing proveniente da Epic Games, ma che di fatto è stato inviato realmente dall'hacker. Una volta cliccato, il token di autenticazione Fortnite dell'utente può essere sottratto dall'hacker senza che l'utente inserisca alcuna credenziale di accesso.Secondo i ricercatori di Check Point, la vulnerabilità era il risultato di difetti riscontratiche erano esposti a un reindirizzamento malevolo, consentendo ai token di autenticazione legittimi degli utenti di essere intercettati da un hacker dal sottodominio compromesso.