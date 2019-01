Google Play: allarme sicurezza su 9 app fake

Facevano parte della categoria "Remote Control" le 9 app fake individuate dai ricercatori di ESET che, promettendo di funzionare come telecomando universale e controllare dallo smartphone Android diversi device, prendevano il controllo del telefono inviando spam attraverso continui annunci pubblicitari a schermo intero.



Nessuna delle 9 applicazioni incriminate svolgeva la funzione legata al remote control ma, una volta scaricata e installata su uno smartphone,

bombardava l'utente truffato con pubblicità invasive, arricchendo le tasche dei propri sviluppatori.



Le 9 app individuate dai ricercatori di ESET, tutte sviluppate dal produttore Tools4TV, sono state scaricate da 8 milioni di utenti e sono: Remote control, TV remote controller; TV remote controlling, Remote for Air conditioner, Remote for television for free, Air conditioner remote control, Universal TV remote controller, Remote control for the car e Remote control for TV and home electronics.

