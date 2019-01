Wind Tre ospita il primo evento di "WomenHack" a Roma

ospita il primo evento a Roma di, che promuove l'uguaglianza di genere in ambito ICT&Tech e aiuta le donne a entrare in contatto con aziende impegnate nella diversità sul posto di lavoro.L'iniziativa si terrà domani,, presso la sede romana di Wind Tre, dove un centinaio di candidate avrà la possibilità di incontrare, in un'unica occasione, oltre dieci aziende ICT&Tech e scoprire le relative opportunità di lavoro. Con questo evento, organizzato dalla società di San Francisco "WomenHack", l'azienda guidata damira a promuovere e a sostenere l'inserimento delle donne nel mondo dell'Information Technology.Per Rossella Gangi, Direttrice Human Resources di Wind Tre: "si tratta di un'importante occasione di networking interaziendale e conoscenza di opportunità concrete, che mette in contatto le aziende con professioniste al femminile che lavorano nel campo dell'IT.Wind Tre ha aderito con entusiasmo a questa iniziativa che, in linea con i valori della nostra azienda, crea occasioni di confronto e condivisione volte a valorizzare il merito e a ridurre il gender gap negli ambiti tecnologici".L'evento serale di "WomenHack" durerà 3 ore, durante le quali ogni candidata avrà 5 minuti di tempo per potersi confrontare con ciascuna azienda,, che consente di mostrare le proprie caratteristiche e di scoprire rapidamente le varie offerte di lavoro proposte dalle aziende tecnologiche partecipanti, in particolare Software e App Developer, UI/UX, Graphic Designer, Data Scientist e Product Manager. Oltre a Wind Tre, che ospita l'iniziativa, ci saranno Almawave, Aubay Italia, B2X - The Omnichallenge Company, Catenate, DigitalGO, DXC Italia, Indra, NTT DATA Italia, OMNITECHIT, Procter&Gamble e Würth Italia.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita