American Airlines: i passeggeri possono accedere gratuitamente ad Apple Music

Per utilizzare Apple Music durante il volo, i passeggeri che viaggiano a bordo di aeromobili dotati di connessione Viasat possono collegarsi gratuitamente alla rete Wi-Fi di bordo, iscriversi e ricevere l’accesso gratuito per la durata di tre mesi. Apple Music è disponibile su iPhone, iPad, Apple Watch, Mac, Apple TV, PC, Android, CarPlay, HomePod, Sonos e Amazon Echo.

L'intrattenimento a bordo dei volisi arricchisce ulteriormente. A partire dal primo febbraio 2019 i passeggeri American Airlines possono accedere gratuitamente adper ascoltare oltre 50 milioni di brani musicali, playlist e video a bordo di qualsiasi volo domestico equipaggiato con Wi-Fi satellitare Viasat.Oltre all'introduzione di Apple Music,• L'installazione del collegamento Wi-Fi ad alta velocità sugli aeromobili della flotta domestica, oggi disponibile su 570 aeromobili, con la previsione di estenderlo a tutti gli aeromobili di questa tipologia entro la metà del 2019• L'introduzione della TV in diretta, oggi disponibile su oltre 400 aeromobili della flotta domestica e 155 aeromobili dedicati alle rotte internazionali. Il numero degli aeromobili dotati di questo servizio sarà in continua crescita nel corso del 2019.• L'accesso gratuito alla piattaforma wireless di intrattenimento a bordo, portando grandi film e programmi televisivi direttamente sui dispositivi portatili dei passeggeri• L'installazione di prese elettriche accessibili da ogni singola poltrona sugli aeromobili della flotta principale e sui jet regionali configurati in due classi.