Sony amplia la sua gamma di televisori con tre nuove serie 4K HDR

ha annunciato il lancio di. I modellisono disponibili con schermi di varie dimensioni.Il modellointegra l'esclusivo processore 4K HDR X1, con rimasterizzazione HDR "object-based" e Super Bit Mapping HDR per una migliore riproduzione della profondità, della texture e dei colori naturali. Le immagini sono più definite ed esaltate da livelli superiori di luminosità, a garanzia di un effetto incredibilmente realistico.Per offrire una visione ancora più coinvolgente, i televisori XG83, XG80 e XG70 si affidano alla capacità di elaborazione delle immagini di Sony. La tecnologiaeleva e ottimizza le immagini, avvicinandole alla qualità della risoluzione 4K e rivelando un numero sempre maggiore di nuance e di raffinati dettagli, mentre il displayassicura una visualizzazione realistica dei colori, riproducendo fedelmente ogni sfumatura. L'estetica ricercata fa dei nuovi televisori un complemento d'arredo di classe, con una cornice in alluminio di qualità superiore (XG83) o a effetto alluminio spazzolato (XG80, XG70) e sofisticati supporti per nascondere i cavi e tenerli sempre in ordine.Per quanto riguarda le funzioni smart, i TV XG83 e XG80 rientrano nel catalogo di Android TV di Sony e sono in grado di supportare un'ampia gamma di applicazioni disponibili sue molte altre. Per una casa e un televisore ancora più smart, sono dotati di Assistente di Google integrato, funzione che consente agli utenti di parlare al televisore attraverso il telecomando per pianificare rapidamente la giornata, scoprire contenuti o riprodurre programmi televisivi, film e non solo.Il modelloed è l'opzione ideale per godersi film e programmi TV tramite le più famose app di streaming, come Netflix e YouTube, in un solo gesto.Formati disponibili:XG83: 43", 49"XG80: 43", 49", 55", 65", 75"XG70: 43", 49", 55", 65"