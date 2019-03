Cooler Master presenta MK850, la tastiera-controller dotata della tecnologia “Aimpad"

ha annunciato il lancio ufficiale nel nostro paese di, tastiera gaming meccanica dotata diSi tratta della prima tastiera capace, fornendo un maggiore livello di controllo sui veicoli e i personaggi nei giochi e un vantaggio competitivo senza pari.Grazie a tale tecnologia, Cooler Master ha aggiunto su un gruppo di 8 tasti: anziché un input digitale binario (on / off), l'input analogico permette di avere gradazioni di pressione diverse per avere molto più controllo durante la totale pressione del tasto. Il tutto funziona come l'acceleratore di un'auto, quindi a seconda della pressione si può calibrare la risposta ottenuta.Il risultato è un controllo migliore in tutti quei giochi ed in quei frangenti, per la possibilità di eseguire anche il più piccolo aggiustamento del movimento senza eseguire veloci tap multiple. In questo modo è molto più facile regolare la velocità di corsa in uno sparatutto in prima persona o in un battle royale, oppure controllare al meglio lo sterzo di una vettura in un titolo di corsa.Le nuovesono costruite con un top in alluminio e sono dotate di switch Cherry MX Red e layout in Italiano, tasti multimedia e macro dedicati, poggiapolsi, cavo rimovibile USB Type-C e scroll programmabili, nonché l'immancabile retroilluminazione RGB.è completamente programmabile mediante la software suite di Cooler Master.(CK-850-GKCR1-IT) sarà disponibile a partire dal mese di aprile presso la rete ufficiale di distributori, rivenditori e shop online italiani di Cooler Master; ad un prezzo al pubblico consigliato pari aSe questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita