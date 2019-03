Netflix: nel 2020 la storia delle origini dei Transformers

hanno unito le forze insieme aper offrire la serie originaleagli abbonati Netflix di tutto il mondo, con esordio previsto nel 2020 e un nuovo stile di animazione che ritrarrà i Transformers in maniera inedita.Il veterano dei Transformers(Transformers: Titans Return,Transformers: Power of the Primes) sarà lo showrunner della serie coadiuvato da diversi sceneggiatori, tra cui George Krstic (Megas XLR), Gavin Hignight(Transformers: Cyberverse)e Brandon Easton (Agent Carter, Transformers: Rescue Bots).“In questa storia delle origini dei Transformers esploreremo l’universo di Cybertron in un modo mai visto prima dagli spettatori, deliziando i fan storici e quelli che si avvicinano al franchise per la prima volta”,. “Il marchio Transformers è un fenomeno globale e siamo entusiasti di poter collaborare con Hasbro, Rooster Teeth e Polygon per offrire questa nuova meravigliosa serie ai nostri abbonati di tutto il mondo.”“Siamo felici di lavorare con la nuova e prestigiosa divisione di Rooster Teeth per portare su Netflix una nuova serie dei Transformers dedicata ai fan", ha affermato, Senior Vice President per il franchise Transformers di Hasbro. “La storia dei Transformers è costellata di grandi narrazioni e War for Cybertron rappresenta un fantastico nuovo capitolo dell'Universo Transformers.”Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita